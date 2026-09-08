‘Khát vọng để tạo ra sản phẩm có ích, lãng mạn để làm điều không thể’

Trong bài phát biểu của mình, ông Khải cho biết hai tinh thần đã đồng hành cùng ông xuyên suốt sự nghiệp và đưa đến thành công của Zalo là khát vọng và sự lãng mạn. Ông tin rằng thế hệ trẻ khi có một khát vọng đủ lớn và giữ được sự lãng mạn đủ lâu sẽ làm được những điều mà hôm nay chưa thể hình dung.

Theo ông Khải, khát vọng tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống là một tinh thần đáng quý mà các kỹ sư cần nuôi dưỡng. Niềm tự hào lớn nhất với một kỹ sư không phải là viết được những hệ thống phần mềm đồ sộ, mà là tạo ra một sản phẩm có ích và thấy bố mẹ, người thân của mình sử dụng hàng ngày.

Ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, phát biểu tại lễ đón tân sinh viên và khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Khải cũng chỉ ra sai lầm dễ mắc phải của những người làm kỹ thuật là mang công nghệ cao siêu đi tìm xem áp dụng được vào sản phẩm gì. “Tôi nghĩ nên làm ngược lại: quan sát đời sống của những người bình thường xung quanh chúng ta, tìm điểm nghẽn và nghĩ cách cải thiện”. Trong kỷ nguyên AI và Internet phát triển vượt bậc, với sự hỗ trợ của nhiều công cụ mạnh mẽ, ông khẳng định trách nhiệm cao nhất của người kỹ sư vẫn là lựa chọn giải quyết bài toán nào và tạo ra giá trị gì cho xã hội.

Nếu khát vọng giúp người kỹ sư lựa chọn điều mình muốn tạo ra, lãng mạn giúp họ đủ niềm tin để đi đến cùng lựa chọn ấy. Trong những ngày tháng bế tắc khi Zing Me thất bại, ông Khải tình cờ bước vào Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để rồi nhận ra một điều: “Người Việt Nam trong nhiều thời kỳ đã phải giải những bài toán rất khó với nguồn lực vô cùng hạn chế”. Thay vì chờ đến khi có đủ điều kiện, họ tìm ra cách làm riêng dựa trên những gì mình đang có.

Ông dẫn chứng hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội là GS. Trần Đại Nghĩa cũng đã xây dựng ngành quân giới Việt Nam từ con số không.

“Thế hệ đi trước chỉ được trang bị một niềm tin rằng mình làm được và sự kiên trì để đi đến cùng. Tôi gọi đó là sự lãng mạn.”

“Chỉ cần giữ được khát vọng đủ lớn và sự lãng mạn đủ lâu, kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những điều mà ngày hôm nay chúng ta chưa thể hình dung”, ông Khải nhấn mạnh.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ khai giảng.

Từ thất bại của Zing Me đến thành công của Zalo

Không chọn những câu chuyện thành công, ông Khải chia sẻ về thất bại của sản phẩm Zing Me và những bài học thực tế giúp ông cùng đội ngũ kỹ sư phát triển nền tảng Zalo thành công sau này.

Lần đầu ra mắt vào năm 2009, mạng xã hội Zing Me được đông đảo người Việt đón nhận, thu hút gần 10 triệu người dùng. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường Internet Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, Zing Me bị thu hẹp lợi thế và phải khép lại hành trình của mình.

Kinh nghiệm từ thất bại của Zing Me là tiền đề cho sự thành công và phát triển vượt bậc sau này của Zalo. Với khát vọng tạo ra những sản phẩm thực sự có ích cho cuộc sống, Zalo được ông Khải cùng đội ngũ kỹ sư thiết kế dựa trên những giá trị cốt lõi đơn giản, tin cậy, riêng tư.

Trải qua gần hai thập kỷ, Zalo đã trở thành nền tảng kết nối của hơn 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, với hơn 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Đến nay, nền tảng không ngừng cải tiến, ứng dụng AI để phục vụ nhu cầu và nâng cao trải nghiệm giao tiếp của người dùng.

Trong gần 14 năm của Zalo và hành trình 19 năm phát triển hệ sinh thái số, các sản phẩm Zing, Zalo, Kiki liên tục chuyển mình qua nhiều làn sóng công nghệ từ web, mobile đến AI. Nhưng bài toán trung tâm vẫn là tạo ra những giá trị hữu ích cho người dùng, xoay quanh sứ mệnh cốt lõi “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh cùng GS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội và ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo.

Trong bối cảnh thế giới công nghệ đang thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh, thông điệp ông Khải gửi đến các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội là lời nhắc về cơ hội to lớn đang đến với người trẻ. Tuy những làn sóng công nghệ liên tục xóa bỏ các lợi thế cũ, nhưng ông Khải tin rằng chính sự thay đổi này sẽ mở đường cho các sinh viên chiếm lĩnh kỷ nguyên mới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các kỹ sư Bách khoa.

"Và 30 năm nữa, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường, chính các bạn sẽ trở lại nơi này để kể cho thế hệ tiếp theo về hành trình và những trải nghiệm của mình," ông Khải tin tưởng.

Xuân Mai