Với 12 năm gắn bó cùng nghề, Trần Duy Khánh luôn không ngừng học hỏi, làm mới tư duy sáng tạo và nâng cao tay nghề qua quá trình đào tạo, tiếp cận các xu hướng màu tóc hiện đại và kỹ thuật tiên tiến. Thành tích Top 10 L'Oréal Pro | Hair Colorist Awards 2025 không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn, mà còn thể hiện rõ tư duy thẩm mỹ, khả năng ứng dụng màu sắc linh hoạt và tinh thần làm nghề nghiêm túc, đam mê của anh trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Chia sẻ về dấu ấn lần này, Trần Duy Khánh cho biết anh xem giải thưởng như một bước đệm quan trọng, tiếp thêm động lực để tiếp tục học hỏi và cống hiến nhiều hơn cho ngành tóc.

“Sau 12 năm làm nghề, tôi luôn tin rằng mỗi màu tóc không chỉ là kỹ thuật, mà còn là câu chuyện và cảm xúc đằng sau. Việc lọt Top 10 tại cuộc thi là nguồn động viên rất lớn, giúp tôi thêm vững tin vào con đường mình đang theo đuổi”, Trần Duy Khánh chia sẻ.

Thành công tại L'Oréal Pro | Hair Colorist Awards 2025 không chỉ là dấu ấn đáng tự hào, mà còn khẳng định vị thế và bản sắc nghề nghiệp ngày càng rõ nét của Trần Duy Khánh.