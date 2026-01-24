Tối ưu bài toán tài chính, chốt nhà trước Tết

Cuối năm luôn là giai đoạn nóng bỏng của thị trường bất động sản khi người mua nhà gia tăng tìm kiếm một chốn an cư chất lượng và một kênh đầu tư, tích sản ổn định. Tại Vinhomes Golden City, chính sách “Cư dân Hoàng Kim - Về ở sớm” với số lượng căn giới hạn được áp dụng, đang thu hút sự quan tâm của người mua nhà tại khu Nam Hải Phòng.

Chính sách này áp dụng trên giá trị quyền sử dụng đất và thương mại của tài sản, với ưu đãi lên tới 4,5% cho nhà liền kề, 5,5% cho biệt thự song lập và đơn lập. Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho mỗi sản phẩm khi cam kết hoàn thiện về ở sớm trong vòng 6 tháng.

Một cộng đồng đẳng cấp sắp hình thành tại Vinhomes Golden City. Ảnh phối cảnh

Trong bối cảnh quỹ căn ưu đãi còn ít và chỉ còn cách Tết Nguyên Đán khoảng 20 ngày, đông đảo khách hàng và nhà đầu tư đều muốn tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất. Tại các phân khu đang mở bán, từ dòng sản phẩm liền kề 63m2 “best seller” cho tới các căn diện tích lớn trong bộ sưu tập The Golden Signature đều nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo đại diện Vinhomes, hiện tiến độ xây dựng hạ tầng của khu đô thị đang được đẩy nhanh, nhiều khu công viên xanh với hàng loạt tiện ích đã thành hình. Đây cũng là lời khẳng định của Vinhomes trong việc tạo nên một cộng đồng sôi động, sớm hình thành tại Thành phố Kim Cảng ngay trong năm 2026.

Mua nhà đất “dễ thở” hơn căn hộ tại Vinhomes Golden City

Bên cạnh lợi thế giúp người mua tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ ưu đãi lên tới 5,5%, Vinhomes Golden City còn ghi điểm khi mang đến dòng sản phẩm thấp tầng với ngưỡng vốn hấp dẫn hiếm có trên thị trường. Trước đó, theo batdongsan.vn, tính đến quý III/2025, mặt bằng giá trung bình căn hộ tại trung tâm Hải Phòng đạt khoảng 61 triệu đồng/m². Đáng chú ý, tại một số dự án trên trục đường Hồ Sen, các căn hộ diện tích khoảng 100 m² đang được rao bán với mức giá xấp xỉ 7,5 tỷ đồng, tương đương 75 triệu đồng/m².

Trong khi đó, tại Vinhomes Golden City, các căn nhà phố 4 tầng với diện tích đất 63 - 98 m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 200 m², có mức giá chỉ từ 5 - 6 tỷ đồng. Mặt bằng giá này tương đương, thậm chí thấp hơn nhiều căn hộ tại khu vực trung tâm, tạo ra lợi thế so sánh rõ rệt trên thị trường. Theo giới đầu tư, giá trị của dòng sản phẩm thấp tầng không chỉ ở chi phí đầu vào cạnh tranh, mà còn ở khả năng khai thác đa công năng và dư địa tăng trưởng bền vững trong trung, dài hạn.

Với cấu trúc nhiều tầng và mặt bằng sử dụng linh hoạt, chủ sở hữu có thể kết hợp ở, đặt văn phòng đại diện, kinh doanh quy mô nhỏ hoặc cho thuê từng tầng tùy theo nhu cầu thực tế. Mô hình “3 trong 1” sống, làm việc, kinh doanh, phù hợp với xu hướng đô thị hiện đại, qua đó gia tăng sức hút đối với nhóm khách hàng trẻ, các gia đình khởi nghiệp cũng như nhà đầu tư hướng tới mục tiêu tích sản dài hạn cho thế hệ kế tiếp.

Giá trị của nhà phố Vinhomes Golden City còn được củng cố bởi hệ sinh thái sống đồng bộ. Khu đô thị được quy hoạch theo mô hình “all-in-one” với 164 tiện ích, 41ha cây xanh và mặt nước, 5 công viên chủ đề cùng đầy đủ hạ tầng thương mại, giáo dục, dịch vụ... Môi trường sống hoàn chỉnh, vận hành chuyên nghiệp giúp nâng cao trải nghiệm cho cư dân, được đánh giá là tạo nền tảng bền vững cho khả năng giữ giá và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Đáng chú ý, Hải Phòng chính thức áp dụng bảng giá đất mới từ ngày 1/1/2026, mặt bằng giá đất tại khu vực Dương Kinh nói riêng và toàn thành phố nói chung được dự báo sẽ tăng nhanh. Việc Vinhomes triển khai chính sách ưu đãi ở thời điểm hiện tại giúp người mua Vinhomes Golden City “khóa” chi phí đầu vào ở vùng giá thấp, đồng thời có cơ hội gia tăng dư địa sinh lời trong tương lai.

Cơ hội “vàng” sở hữu nhà sang đang được mở ra tại Vinhomes Golden City. Ảnh phối cảnh

Kết hợp giữa chính sách tài chính linh hoạt, tiến độ bàn giao nhanh cùng dư địa tăng giá của khu vực Dương Kinh, nơi đang được thúc đẩy bởi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, nhà phố Vinhomes Golden City dần chuyển từ một lựa chọn mang tính kỳ vọng thành cơ hội hiện hữu.

(Nguồn: Vinhomes)