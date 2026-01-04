Loạt quy định mới về bất động sản từ 1/1, người dân hưởng lợi lớn

Từ ngày 1/1, nhiều quy định mới về bất động sản liên quan đến bảng giá đất, thu hồi đất, giảm tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, theo quy định của Luật Đất đai 2024, bảng giá đất theo Luật Đất đai 2013 sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2025. Từ ngày 1/1/2026, các địa phương chính thức áp dụng bảng giá đất mới.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình HĐND cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố, áp dụng. Hàng năm, UBND cấp tỉnh tiếp tục trình HĐND cùng cấp quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo.

2 trường hợp không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng từ 2026

Luật Xây dựng 2025 (Luật số 135/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Riêng các khoản 2, khoản 3 Điều 43, Điều 71 và các khoản 3, 4, 5 Điều 95 của luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Có hai trường hợp không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng từ 1/1/2026. Ảnh: Hồng Khanh

Theo Điều 95 Luật Xây dựng 2025, các dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng đã được phê duyệt trước ngày luật có hiệu lực (1/7/2026) thì không phải thực hiện lại thủ tục phê duyệt. Đối với các hoạt động tiếp theo của dự án chưa được triển khai, việc thực hiện sẽ tuân theo quy định của Luật Xây dựng 2025.

Đáng chú ý, Điều 95 cũng quy định các trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế nhưng không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng: Siết môi giới, minh bạch thị trường để hạ nhiệt giá nhà đất

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, những năm gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất ổn, gây khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Cơ quan này chỉ rõ, giá nhà đất tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng mất cân đối cung - cầu, thông tin quy hoạch chưa minh bạch và tâm lý đám đông. “Trong đó có nguyên nhân do giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Để kiểm soát tình trạng này, Bộ Xây dựng cho biết cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường quản lý hoạt động môi giới BĐS, yêu cầu cá nhân hành nghề môi giới phải có chứng chỉ theo quy định.

Bàn tư vấn môi giới đặt ngay bên ngoài khu vực tổ chức một cuộc đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội. Ảnh: P.T

Từ 1/3, bất động sản có mã định danh điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản từ 1/3. Ảnh: Hồng Khanh

Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định này, mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là một chuỗi ký tự gồm số và chữ, có độ dài tối đa không quá 40 ký tự. Mã này được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, nhà ở riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống.

Đối với nhà ở, mã định danh điện tử được hình thành từ các nhóm thông tin cơ bản như mã định danh thửa đất, mã số thông tin dự án, công trình xây dựng, mã định danh địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên.

Đại gia bất động sản bất ngờ trở lại khu 'đất vàng' bậc nhất TPHCM

Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã SEA) vừa thông báo, Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G không còn là cổ đông lớn của công ty.

Trước đó, ngày 23/12, Tập đoàn S.S.G đã bán toàn bộ 14,9 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng tỷ lệ 11,92%. Sau giao dịch, Tập đoàn S.S.G không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu SEA nào.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 23/12, Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp (công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova – Novaland) đã hoàn tất mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA.

Trước giao dịch này, Địa ốc Ngân Hiệp không sở hữu bất kỳ cổ phiếu SEA nào. Với thương vụ chóng vánh, công ty con của Novaland đã trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam – Công ty Cổ phần khi nắm giữ 24,03% cổ phiếu.