Nép mình giữa không gian xanh mát ở phường Bình Lộc (TP Đồng Nai), nhà thờ Suối Tre gây ấn tượng với lối kiến trúc lạ mắt, độc đáo.

Từ trên cao, mái nhà thờ xếp lớp thành 32 hình tam giác nối tiếp, đan xen hài hòa, tạo nên tổng thể kiến trúc ấn tượng, khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng tò mò.

Toàn cảnh nhà thờ Suối Tre vẫn vẹn nguyên nét kiến trúc độc đáo từ xưa, như một dấu ấn bền bỉ cùng thời gian

Không chỉ đơn thuần là điểm nhấn thị giác, 32 mái của nhà thờ còn được thiết kế như những nếp gấp hình học. Chính lối kiến trúc này đã tạo nên “thương hiệu” riêng cho nhà thờ Suối Tre, khiến nơi đây trở thành một trong những công trình xưa "độc nhất vô nhị".

Ông Giuse Nguyễn Hồng Hoàng, Trưởng ban hành giáo nhà thờ Suối Tre cho biết, theo các tài liệu lưu trữ, nhà thờ này do kiến trúc sư người Pháp Albert đệ nhị La Mã vẽ mẫu vào khoảng năm 1958.

Công trình được thi công trong giai đoạn 1961–1963, với nhiều vật liệu như khung sắt, chuông và các cấu kiện được đưa từ Pháp sang.

Khung nhà thờ hoàn toàn bằng sắt đúc sẵn, kết hợp cùng hệ mái tam giác xếp lớp, tạo nên kết cấu vững chắc nhưng vẫn giàu tính nghệ thuật.

Không chỉ gây ấn tượng ở phần mái, nhà thờ còn sở hữu hệ thống thoát nước độc đáo. Nước mưa được dẫn từ mái xuống bằng các sợi xích, chảy nhẹ xuống nền sỏi bên dưới, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ, vừa hạn chế bắn tung tóe.

“Điểm đặc biệt là toàn bộ khung được làm bằng sắt với 36 cột ống đúc sẵn, kết hợp hệ mái gồm 32 tam giác xếp lớp. Đây là thiết kế hiếm gặp, gần như không trùng lặp với bất kỳ nhà thờ nào khác”, ông Hoàng chia sẻ.

Bên trong, trần nhà được ghép từ 3 lớp gỗ ôm sát theo hệ mái, tạo không gian ấm cúng nhưng vẫn chắc chắn. Toàn bộ công trình là sự kết hợp giữa sắt, gỗ và nền gạch đỏ, giữ nét xưa mà vẫn mang giá trị thẩm mỹ cao.

Nhà thờ còn sở hữu tháp chuông cao 12m với 3 quả chuông đồng đúc tại Pháp, khi ngân lên tạo âm thanh hòa quyện, vang xa. Ba trụ tháp được đúc bê tông, dựng theo hình chóp, tạo sự cân đối và hài hòa với tổng thể kiến trúc nhà thờ.

Khoảng năm 1990, công trình được trùng tu sau thời gian dài xuống cấp, song vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc ban đầu, giữ trọn vẹn vẻ đẹp độc đáo đến ngày nay.

Theo linh mục Vinh Sơn Trần Ngọc Châu - Chánh xứ giáo xứ Suối Tre, nhà thờ không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của khoảng 1.700 giáo dân mà còn dần trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là những người yêu kiến trúc và nhiếp ảnh.