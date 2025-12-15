Ngày 15/12, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2026. Tại hội nghị, Hội đã công bố và trao Giải thưởng Văn học năm 2025 cùng tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời, Giải Cống hiến.

Theo Điều lệ Hội Nhà văn Hà Nội, Giải thưởng Văn học hàng năm được xét chọn với các tác phẩm thuộc các thể loại thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và văn học dịch, xuất bản từ ngày 1/10 năm trước đến 30/9 của năm xét giải. Năm nay, Hội chỉ lựa chọn trao giải cho 3 tác phẩm tiêu biểu.

Trao giải cho 3 tác giả có tác phẩm tiêu biểu năm 2025.

Cụ thể, ở thể loại thơ, giải thưởng được trao cho tập Đi về phía mặt trời của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (NXB Hội Nhà văn, 2024). Đây là tập thơ giàu chất trữ tình, nhạc điệu và triết lý nhân văn, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, con người và tình yêu đôi lứa.

Giải văn xuôi thuộc về tập truyện ngắn Thị trấn cá bông của Đinh Phương (NXB Phụ nữ, 2025). Tác phẩm khắc họa những con người lặng lẽ sống cùng nỗi nhớ thương sâu kín và những cảm xúc khó gọi tên. Dù là cây bút trẻ, Đinh Phương cho thấy sự già dặn và chắc tay trong việc xây dựng nhân vật và thân phận, tạo nên sức nặng cho trang viết.

Ở thể loại văn học dịch, giải thưởng được trao cho tập thơ song ngữ Nga - Việt Những cơn bão tuyết do Thái Xuân Nguyên dịch (NXB Hội Nhà văn). Tác phẩm tuyển chọn 100 bài thơ tiêu biểu của Xergay Exenhin, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà thơ Nga (1925-2025). Bản dịch được đánh giá cao khi tiếng Việt và nguyên tác cùng tôn vinh, làm sáng rõ vẻ đẹp của nhau.

Nhà văn Trần Thị Trường được tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời.

Năm nay, tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời được trao cho nhà văn Trần Thị Trường - một cây bút đa diện của văn đàn Việt Nam. Bà được biết đến qua các tiểu thuyết Lời cuối cho em (1990), Kẻ mắc chứng điên (1992) và đặc biệt là Phố Hoài (2020), tác phẩm gây ấn tượng bởi cấu trúc, bút pháp và chiều sâu trong miêu tả không gian đô thị cùng tâm lý nhân vật. Chủ đề về thân phận, phẩm giá con người và mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sáng tác của bà.

Ngoài viết văn, Trần Thị Trường còn là nhà bình luận âm nhạc có chiều sâu, nhà phê bình văn học uy tín và một họa sĩ. Sự giao thoa giữa văn chương, âm nhạc và hội họa tạo nên phong cách nghệ thuật riêng, giàu tính nhân văn. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từng nhiều năm đảm nhiệm công tác trong Ban Kiểm tra của Hội Nhà văn Hà Nội.

Ngoài ra, BTC còn trao Giải Cống hiến cho nhà văn Bành Thanh Bần và Nguyễn Xuân Tuấn.

Chia sẻ với PV VietNamNet, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc bày tỏ sự xúc động khi Đi về phía mặt trời được vinh danh. Ông cho biết, năm nay số lượng tác phẩm được trao giải rất ít, riêng mảng lý luận phê bình không có tác phẩm nào được lựa chọn, mỗi thể loại chỉ chọn một tác phẩm duy nhất.

Theo tác giả, tập thơ từng được đề cử năm 2024 nhưng ông chủ động xin rút do thời điểm xuất bản nằm ngoài khung xét giải. Năm nay, tác phẩm tiếp tục được Hội đồng thơ đề nghị và nhận được sự tán thành tuyệt đối của Ban Chấp hành.

Bày tỏ niềm vui mừng với PV VietNamNet, nhà văn Trần Thị Trường cho rằng, người cầm bút dù có được giải hay không vẫn phải viết, bởi viết là một phần không thể tách rời của đời sống. Tuy nhiên, việc được tập thể ghi nhận ở tuổi 76 mang lại cho bà những cảm xúc sâu sắc và đáng trân trọng sau nhiều năm sáng tác lặng lẽ.

Theo bà, văn học có khả năng tác động trực tiếp đến xã hội bởi ngôn ngữ là phương tiện truyền tải tư tưởng và cảm xúc mà mọi tầng lớp đều có thể tiếp cận. Chính văn chương cũng là nguồn cảm hứng quan trọng hỗ trợ cho hội họa, giúp cảm xúc sáng tạo trở nên dồi dào và thăng hoa hơn.