Tối 24/12, Nhà thờ giáo xứ Phạm Pháo (Ninh Bình) bừng sáng trong sắc màu ánh đèn trang trí. Ngay từ 18h, đông đảo giáo dân cùng người dân địa phương và du khách đổ về khuôn viên nhà thờ để tham dự các nghi lễ và hòa mình vào không khí lễ hội đặc trưng đêm Noel.

Trước đó, từ 17h, các giáo dân địa phương đã cử hành những nghi thức tôn giáo trang trọng, gửi lời chúc bình an, mở đầu cho chuỗi hoạt động mừng Chúa Giáng sinh.

Khu vực sân khấu ngoài trời nhà thờ chật kín người theo dõi các tiết mục hoan ca và diễn nguyện Giáng sinh.

Chương trình tái hiện hành trình Chúa giáng trần, mang đến không khí thiêng liêng và xúc động cho người tham dự. Sau phần diễn nguyện, Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh được cử hành trang trọng.

Kéo dài gần hai giờ, chương trình hoan ca Giáng sinh mang đến chuỗi tiết mục phong phú, được thể hiện bởi các hội đoàn, ca đoàn và đại diện các giáo họ.

Một nét đặc trưng nổi bật ở Nhà thờ Phạm Pháo là màn trình diễn kèn đồng. Trong mỗi mùa Giáng sinh, âm thanh kèn đồng vang lên như phần không thể thiếu của các nghi lễ, gắn liền với đời sống tôn giáo và sinh hoạt cộng đồng.

Cha Giuse Phạm Văn Hy chủ sự các nghi thức và gửi đến cộng đoàn thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm hy vọng.

Trong không gian linh thiêng của Thánh lễ, người tham dự chăm chú lắng nghe, cùng hiệp lời cầu xin bình an, thể hiện niềm tin và sự thành kính.

Thánh lễ được kết thúc bằng nghĩ lễ ăn bánh Thánh. Cha Giuse Phạm Văn Hy và các linh mục phát bánh cho người dân.

Đối với cộng đồng Công giáo, Giáng sinh là một trong những ngày lễ trọng đại và được mong đợi nhất trong năm, bên cạnh lễ Phục sinh. Vào ngày 25/12, các giáo xứ đều tổ chức Thánh lễ từ sáng sớm, thu hút đông đảo giáo dân tham dự.