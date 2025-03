Các chiến binh Houthi. Ảnh: EPA

Theo CNN và The Guardian, Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic bất ngờ được thêm vào nhóm chat của các quan chức hàng đầu của Chính phủ Mỹ, gồm Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard. Một số người khác cũng có mặt trong cuộc trò chuyện nhóm gồm Cố vấn Stephen Miller, Chánh văn phòng tổng thống Susie Wiles và phái viên Steve Witkoff.

Trong bài báo có nhan đề "Chính quyền Trump vô tình nhắn tin cho tôi về kế hoạch chiến tranh", nhà báo Goldberg tiết lộ, ông nắm được thông tin 2 giờ trước khi cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nhóm Houthi ở Yemen xảy ra.

Ông Goldberg kể đã nhận được một yêu cầu kết nối trên ứng dụng nhắn tin được mã hóa Signal từ ông Waltz vào ngày 11/3 và được mời tham gia "nhóm nhỏ Houthi PC" 2 ngày sau đó. Signal là một ứng dụng trò chuyện thương mại không được chính phủ Mỹ cho phép sử dụng để chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Ngày 15/3, Mỹ thực hiện các cuộc không kích ở Yemen để trả đũa việc nhóm Houthi đe dọa nhắm vào các tàu thuyền Israel khi Tel Aviv chặn viện trợ vào Dải Gaza. Các cuộc ném bom hàng ngày đã tiếp diễn trong 10 ngày kể từ đó.

Nhà báo Goldberg cho biết thêm, khi nhận được yêu cầu kết nối từ ông Waltz, ông đã hoài nghi và nghĩ rằng "có ai đó đang giả danh Waltz để lừa tôi".

Brian Hughes, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đã xác nhận thông tin trên và nói: "Đó có vẻ là một chuỗi tin nhắn xác thực và chúng tôi đang xem xét việc một số điện thoại vô tình được thêm vào. Chuỗi tin nhắn này là minh chứng cho sự phối hợp chính sách sâu sắc và chu đáo giữa các quan chức cấp cao. Thành công liên tục của chiến dịch nhắm vào nhóm Houthi chứng tỏ không có mối đe dọa nào với quân đội hoặc an ninh quốc gia".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông không biết về vụ việc trên và không phải là người hâm mộ tạp chí The Atlantic. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó nhấn mạnh: "Tổng thống vẫn hoàn toàn tin tưởng vào nhóm an ninh quốc gia của mình, bao gồm cả Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz".

Các nhà bình luận về an ninh và tình báo Mỹ mô tả sự cố trên là chưa từng có, gồm cả việc dùng ứng dụng trò chuyện thương mại và việc vô tình đưa ông Goldberg vào nhóm chat.