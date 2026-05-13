Bộ Công an vừa thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ cho nhà văn Dương Bình Nguyên, tên thật là Dương Văn Toàn từ Thượng tá lên Đại tá.

Trên mạng xã hội, anh được nhiều đồng nghiệp, giới văn nghệ sĩ chúc mừng.

NSND Mỹ Uyên - bạn thân của nhà văn Dương Bình Nguyên viết: "Tung hoa chúc mừng Đại tá! Bức ảnh thật đẹp. Có những cuộc xa cách để thay đổi làm mới mình bằng dũng khí chỉ có bạn".

Cựu mẫu Trang Trần chia sẻ: "Hôm nay, người đàn ông quan trọng và có vị thế số 1 trong lòng tôi 16 năm lên hàm Đại tá. Sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ, nhiệt huyết và đàng hoàng trong mọi mối quan hệ là niềm tự hào khi nhắc về anh.

Nhà văn Dương Bình Nguyên. Ảnh: FBNV

Luôn hãnh diện, mỗi khi gặp ai tôi cũng nói: Anh Toàn thật tuyệt vời! Với em, anh là người tri kỷ và là người duy nhất nói em nghe lời khuyên. Cám ơn cuộc đời cho chúng ta gặp nhau làm bạn, làm anh em, làm tri kỷ, đó là diễm phúc".

Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979 tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện là Trưởng Ban chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân thuộc Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an.

Thời trẻ, Dương Bình Nguyên đã là cây bút được yêu mến của nhiều thế hệ học sinh - sinh viên với các truyện ngắn trên báo Hoa Học Trò, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong...

Nhà văn Dương Bình Nguyên trong buổi thăng cấp bậc hàm sĩ quan. Ảnh: Tư liệu

Anh ghi dấu ấn qua các tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc, Hoa ẩn hương, Về lại thiên đường, Giày đỏ, Chuyện tình Paris… Bút danh Giày đỏ của nam nhà văn cũng ra đời trong giai đoạn này.

Trở lại văn đàn sau 15 năm, Dương Bình Nguyên gây ấn tượng bạn đọc với tác phẩm Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới, phản chiếu những xung đột đạo đức và nỗi cô đơn của con người trong kỷ nguyên số.

Tác phẩm được nhận định là bước chuyển mình của thế hệ nhà văn công an mới - những người đang mở rộng biên độ của văn học ngành, đi sâu vào tâm lý, đạo đức và triết lý sống trong xã hội hiện đại.

Mi Lê