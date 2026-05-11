Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy.

Trong thông tin gửi đến báo chí, KIM Entertainment cho hay đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ca sĩ Miu Lê.

Công ty đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý vụ việc.

"Để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của các bên, chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Rất mong quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất", trích phản hồi.

Đơn vị quản lý ca sĩ Miu Lê cũng cam kết xác minh, xử lý vụ việc "khách quan nhất có thể"; đồng thời xin lỗi khán giả vì những thông tin tiêu cực.

Mới đây, thông tin Lê Ánh Nhật - tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991 làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án sử dụng trái phép chất ma túy gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TPHCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TPHCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

