Phim đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm, kể từ dự án Cô gái đến từ quá khứ (2022).

Theo nữ diễn viên, lần tái xuất này đến từ sự phù hợp về thời điểm cũng như cơ duyên với dự án. Cô nhận lời tham gia vì hào hứng với vai diễn nữ tình báo - hình tượng nhiều góc cạnh, đòi hỏi sự đào sâu và tìm hiểu.

Diễn viên Quang Tuấn và Ninh Dương Lan Ngọc trong sự kiện giới thiệu dự án.

Tại buổi công bố phim chiều 8/5, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được sự chú ý của giới truyền thông. Diễn viên do áp lực nên vô tình giới thiệu sai tên phim Mật mã Đông Dương thành Bí mật Đông Dương khiến khán phòng bật cười.

Lan Ngọc biểu cảm ngượng ngùng, cho hay hồi hộp tâm lý nên mong mọi người thông cảm bỏ qua sự cố.

Ninh Dương Lan Ngọc vốn sinh ra trong gia đình có cha là cảnh sát giao thông. Diễn viên thậm chí từng ước muốn trở thành công an do được truyền cảm hứng từ cha.

Clip diễn viên Lan Ngọc chia sẻ tin đồn được ưu ái

Trước câu hỏi: Phải chăng do Lan Ngọc có cha là chiến sĩ công an nên được ưu ái mời đóng phim?, diễn viên phủ nhận.

“Khi tôi gặp đạo diễn, anh ấy còn không biết gia đình tôi thế nào. Tôi nghĩ do mình phù hợp với vai diễn và giai đoạn này cũng là thời điểm then chốt để các dự án đề tài lịch sử được đón nhận”, cô chia sẻ. Lan Ngọc xem dự án là lời tri ân các cán bộ tình báo.

Trước đó, nữ diễn viên từng trải qua chấn thương khi tham gia gameshow Running Man Vietnam. Một số ý kiến lo ngại điều này khiến cô khó đảm bảo sức khỏe để đóng vai diễn vốn đòi hỏi sự lăn xả.

“Tôi vào vai một người phụ nữ sống ở nước ngoài. Vì là phim tình báo nên thiên về đấu trí và tâm lý nhiều hơn. Nhân vật của tôi không có những pha hành động quá nguy hiểm để ảnh hưởng đến chấn thương cũ”, cô bày tỏ.

Lan Ngọc cùng bạn diễn Quang Tuấn dành thời gian luyện tập, nghiên cứu kịch bản để hoàn thiện tâm lý nhân vật. Cô cũng có buổi workshop cùng đạo diễn để hiểu hơn về khái niệm chuyên án, tình báo.

Dàn diễn viên chính "Mật mã Đông Dương" và trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân (bìa phải).

Về ý kiến cho rằng các gương mặt diễn viên có nét hiện đại, không phù hợp với phim, đạo diễn Trần Ka My phản hồi không có tiêu chuẩn nào để quy định nét xưa cũ hay hiện đại trong việc chọn diễn viên.

Làm phim xưa, đạo diễn quan niệm không cố chọn gương mặt nhàu cũ và gọi đó là đại diện cho thập niên 1960. Anh muốn kéo khán giả đến đời sống đương đại qua tác phẩm.

Mật mã Đông Dương lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhất là chuyên án P01.

Theo ê-kíp, tác phẩm liên quan 2 nguyên mẫu tình báo Nguyễn Thành và Quang Hải. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng - chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong bộ máy an ninh đối phương ở Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình.

Ngoài Ninh Dương Lan Ngọc, phim quy tụ dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm như NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Huỳnh Đông đến gương mặt trẻ như Trâm Anh - gây chú ý qua tác phẩm Tử chiến trên không. Phim dự kiến khởi chiếu dịp 30/4/2027.

Ảnh, clip: HK, NVCC