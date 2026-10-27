Ngày 27/10/2026, nhà vô địch pickleball PPA Las Vegas (Mỹ) Hayden Patriquin đã tham gia sự kiện giao lưu với các doanh nhân Việt Nam - MB SME CEO MEET 2026.

Sự kiện do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức dành cho khách hàng doanh nghiệp với chủ đề “The Champs Meet The Champs”. Sự kiện còn tạo không gian để các doanh nhân trải nghiệm môn thể thao đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đồng thời gặp gỡ và mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh.

Khi tinh thần thể thao gặp khát vọng dẫn đầu

Trong pickleball, tốc độ phản ứng, khả năng phán đoán tình huống và sự phối hợp với đồng đội là những yếu tố có thể quyết định kết quả trận đấu. Đây cũng là những phẩm chất có ý nghĩa đối với người điều hành doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh liên tục biến động.

Với Hayden Patriquin, hình ảnh “tia sét” gắn với phong cách thi đấu giàu năng lượng và khả năng tạo áp lực trước đối thủ. Theo thông tin trong thông cáo của MB, tay vợt này đã có chuỗi thành tích nổi bật với bốn giải vô địch tại các giải đấu như Chicago và Las Vegas trong khoảng ba tháng gần đây.

Từ sân đấu thể thao đến thương trường, tốc độ không đơn thuần là khả năng hành động nhanh. Đó còn là việc nhận diện cơ hội, lựa chọn phương án phù hợp và quyết đoán khi thời điểm xuất hiện. Trong thể thao cũng như kinh doanh, người tham gia phải đối diện với áp lực cạnh tranh, học hỏi từ những thất bại và liên tục cải thiện năng lực của mình.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, tinh thần đồng đội cũng là điểm giao thoa đáng chú ý. Trong nội dung thi đấu đôi, sự tin tưởng, giao tiếp và khả năng phát huy thế mạnh của nhau có vai trò quan trọng. Trong hoạt động kinh doanh, những yếu tố tương tự được thể hiện qua việc lựa chọn đối tác, xây dựng quan hệ hợp tác và phối hợp để đạt được mục tiêu chung.

Chính sự tương đồng này tạo nên ý tưởng cho “The Champs Meet The Champs”: kết nối những người chinh phục thử thách trên sân đấu với những người đang dẫn dắt doanh nghiệp trên thương trường.

Từ trải nghiệm thể thao đến những cuộc gặp gỡ có giá trị

MB SME CEO MEET 2026 quy tụ khoảng 500 khách mời, trong đó có 150 CEO khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu, đại diện lãnh đạo MB, các đối tác và cơ quan truyền thông.

Chương trình được thiết kế với nhiều hoạt động kết hợp giữa thể thao và giao lưu doanh nghiệp. Trong đó, Pro-Am tạo cơ hội để khách mời trải nghiệm thi đấu cùng các vận động viên chuyên nghiệp; Meet & Greet mang đến không gian gặp gỡ, giao lưu với những gương mặt pickleball quốc tế.

Bên cạnh đó, CEO Networking và Business Matching hướng tới việc mở rộng kết nối giữa các lãnh đạo doanh nghiệp. Thông qua những cuộc trò chuyện và trao đổi trực tiếp, khách mời có thêm cơ hội tìm hiểu nhu cầu của nhau, chia sẻ kinh nghiệm điều hành và khám phá khả năng hợp tác.

Điểm đáng chú ý là trải nghiệm thể thao được đặt trong một không gian kết nối có định hướng, thay vì chỉ dừng ở hoạt động giải trí. Với những người điều hành doanh nghiệp, cơ hội gặp gỡ một đối tác phù hợp đôi khi có thể mở ra hướng tiếp cận khách hàng, nhà cung cấp hoặc thị trường mới.

Đây cũng là cách chương trình kết hợp trải nghiệm dành cho khách hàng với mục tiêu thúc đẩy giao lưu trong cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động được thiết kế theo nhóm và những cuộc gặp gỡ trực tiếp, sự kiện hướng tới việc duy trì các mối quan hệ ngay cả sau khi chương trình kết thúc.

Tiếp nối hành trình “Top 1 Meets Top 1”

MB SME CEO MEET 2026 tiếp nối chương trình “Top 1 Meets Top 1” được ngân hàng tổ chức vào tháng 3/2026, với sự tham gia của Anna Leigh Waters, tay vợt nữ số một thế giới.

Nếu chương trình trước tập trung vào cuộc gặp gỡ giữa một ngôi sao thể thao hàng đầu với cộng đồng khách hàng doanh nghiệp, sự kiện lần này mở rộng ý tưởng kết nối thông qua chủ đề “The Champs Meet The Champs”, nhấn mạnh sự tương đồng giữa tinh thần chinh phục trên sân đấu và khát vọng phát triển trên thương trường.

Chuỗi hoạt động này nằm trong định hướng phát triển các chương trình đặc quyền dành cho khách hàng doanh nghiệp của MB SME Banking. Bên cạnh các giải pháp tài chính và nền tảng ngân hàng số BIZ MBBank, ngân hàng hướng tới việc mang lại thêm trải nghiệm quốc tế, cơ hội giao lưu và kết nối đối tác cho khách hàng.

Theo thông tin từ MB, chương trình SME Premier được xây dựng trên ba giá trị Tăng tốc - Tăng trưởng - Tăng kết nối, kết hợp các giải pháp tài chính và phi tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Với MB SME CEO MEET 2026, thể thao trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ giữa các cộng đồng có chung tinh thần cạnh tranh và khát vọng vươn lên. Từ những pha bóng đòi hỏi tốc độ, sự chính xác đến những cuộc trao đổi về kinh doanh, chương trình hướng tới việc tạo ra một không gian để các CEO vừa trải nghiệm, vừa kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Thông qua hoạt động này, MB tiếp tục mở rộng cách tiếp cận khách hàng doanh nghiệp, kết hợp dịch vụ ngân hàng với những trải nghiệm khác biệt và cơ hội giao lưu trong cộng đồng kinh doanh.

Thu Loan