Dù đã nhiều lần hát ca khúc Đừng xa em đêm nay hoặc nghe nhiều phiên bản khác nhau của các ca sĩ khác nhưng với nhạc sĩ Đức Huy có lẽ màn trình diễn của Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc ''Ba thế hệ'' hẳn là để lại trong ông nhiều xúc cảm đặc biệt.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Ở cự ly rất gần, ngồi trên chiếc sofa được đạo diễn Xuân Trường thiết kế ở trên bục cao của sân khấu, nhạc sĩ Đức Huy say sưa thưởng thức bài hát của mình qua giọng hát Hồ Quỳnh Hương. Ngay sau khi câu hát cuối cùng kết thúc, vị nhạc sĩ U80 bước chậm chậm xuống phía dưới gần Hồ Quỳnh Hương với một bông hoa trên tay ga lăng tặng cho nữ ca sĩ kèm những lời khen cho giọng hát ngọt ngào, mê đắm này.

Cũng trong chương trình Hồ Quỳnh Hương còn gây ấn tượng khi đắm chìm bản hit Bức thư tình thứ hai - một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo và Mùa hè đẹp nhất - một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy từng được nữ diva Hà Trần thể hiện thành công. Với sở trường mashup các ca khúc lại với nhau nhạc sĩ Dương Cầm phối khí làm mới nhiều tác phẩm đã giúp nữ ca sĩ đất Cảng nhận nhiều tràng pháo tay với “Ước mơ trong đời - Có nhau trọn đời - Tình yêu mãi mãi - Anh“.

Hồ Quỳnh Hương hát ''Đừng xa em đêm nay'':

Cùng với Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam cũng được xem là sự lựa chọn thông minh và hợp lý của tổng đạo diễn - nhạc sĩ Dương Cầm cho show diễn mở màn chuỗi chương trình ‘’Ba thế hệ’’.

Không chỉ vừa hát vừa chơi guitar và hoà giọng với nhạc sĩ Đức Huy và ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân ca khúc Và tôi cũng yêu em, màn kết hợp giữa Hồ Quỳnh Hương và Bùi Công Nam với Tìm được nhau khó thế - Hãy quay về khi còn yêu nhau cũng mới lạ và hấp dẫn.

Trái với dự đoán của nhiều người Bùi Công Nam có thể sẽ "lép vế" trước một đàn chị dày dặn kinh nghiệm như Hồ Quỳnh Hương nhưng chàng ca - nhạc sĩ trẻ đã chứng minh điều ngược lại - rất tự tin với cách xử lý bài hát thông minh, uyển chuyển cùng những màn giao lưu duyên dáng.

Màn kết hợp của Hồ Quỳnh Hương với Bùi Công Nam:

Sự xuất hiện của ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân được xem là ẩn số mạo hiểm của chương trình bởi nhiều khán giả chưa biết tên và nhớ mặt cô. Song với với vóc dáng cao và gương mặt đẹp cùng giọng hát lạ, nữ ca sĩ nhận tràng pháo tay lớn khi thể hiện Em không và Để dành - Ngày cuối tuần rực rỡ song ca với Hồ Quỳnh Hương.

Nhạc sĩ Đức Huy dù đã U80 nhưng vẫn đầy nỗ lực trong các phần biểu diễn live dù giọng hát của ông theo thời gian không còn phong độ như xưa. Tác giả ca khúc Người tình trăm năm vẫn giữ được sự dí dỏm trong cách trò chuyện.

Khi giới thiệu 2 ca khúc Màu mắt nhung - Có ai thương em như anh, nhạc sĩ Đức Huy nói rằng nó có sự đồng điệu bởi đều là ‘’bài hát về tình yêu mà nhân vật chính rất dại gái’’ còn Bùi Công Nam lại tự nhận viết về ‘’người đàn ông luỵ tình’’.

Nhạc sĩ Đức Huy - Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân thể hiện ''Và tôi cũng yêu em'':

‘’Ba thế hệ’’ ngoài format mỗi chương trình có nghệ sĩ ở các thế hệ khác nhau tham gia còn có điều đặc biệt đó là màn khán giả cùng hát karaoke với nghệ sĩ cũng như người hâm mộ có thể gửi những lá thư tới chương trình. Trong số đầu tiên, Bùi Công Nam đã đọc một lá thư khá xúc động của một khán giả.

Không có MC, nhạc sĩ Dương Cầm làm người dẫn chuyện khi kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả. Anh cũng kể chuyện của mình như giới thiệu mẹ ở hàng ghế khán giả và xin lỗi bà vì nhiều lần không nghe lời nhưng tin rằng khi chứng kiến đêm diễn bà sẽ vui và tha thứ cho cậu con trai ‘’cứng đầu’’.

Đêm nhạc có chút tiếc nuối khi màn giới thiệu các khán giả đặc biệt trong một gia đình có nhiều thế hệ cùng đến xem chương trình lên sân khấu giao lưu và hoà nhịp với nghệ sĩ trong một tiết mục nhưng có thể do ban tổ chức chưa dặn kỹ nên phần này hơi mất thời gian để sân khấu những khoảng trống đáng tiếc.

Bài, clip: Anh Phương