Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam đương đại. Anh được biết đến với vai trò là nhà soạn nhạc, hòa âm - phối khí và là người tiên phong trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc dân tộc truyền thống với kỹ thuật giao hưởng hiện đại. Các tác phẩm của Trần Mạnh Hùng gồm nhiều thể loại đa dạng: ca khúc nghệ thuật, hợp xướng, giao hưởng, hòa tấu thính phòng, trong đó nổi bật là các sáng tác ca khúc và giao hưởng.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng ở "Khách sạn 5 sao".

Từ năm 2014, Trần Mạnh Hùng còn tham gia thực hiện dự án OSSSO FUSION Musical Experience - chương trình trải nghiệm văn hoá nhằm thể hiện âm nhạc với sự kết hợp giữa các dòng nhạc dân tộc, nhạc nhẹ và nhạc giao hưởng.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã đoạt nhiều giải thưởng cao của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong đó có giải nhất về sáng tác khí nhạc, gồm: Giao hưởng thơ Lệ Chi Viên, Giao hưởng thơ Hào khí Thăng Long, liên khúc giao hưởng Một nửa cõi trầm... Năm 2017, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là tác giả trẻ nhất (44 tuổi) của Việt Nam vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Trần Mạnh Hùng còn được biết đến là Giám đốc âm nhạc của Hoà nhạc Quốc gia Điều còn mãi của Báo VietNamNet nhiều năm liền.

Các tác phẩm giao hưởng: Bản giao hưởng số 3 - Bản giao hưởng Tháng mười hai (2014) cùng 2 bản Giao hưởng thơ Bạch Đằng Giang (2011) và Hào khí Thăng Long (2010). Một số ca khúc tiêu biểu của anh: Thế giới không chiến tranh, Gió lộng bốn phương, Giấc mơ mùa lá, Ơi mẹ làng sen, Quê mẹ…

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và nghệ sĩ Cao Hồ Nga sẽ là nhân vật chính của Khách sạn 5 sao lên sóng VTV3 trưa ngày 31/8. Lần hiếm hoi, nhạc sĩ chia sẻ về gia đình - điều mà anh tự hào nhất, hơn tất cả những giải thưởng giành được.

Chương trình tiết lộ bức tranh kỷ niệm của gia đình nhạc sĩ mua khi mới có con đầu lòng. Vợ anh đã mua bức tranh với mong ước có con và sau đó họ sinh được 2 bé giống như trong tranh. Với Trần Mạnh Hùng, 2 chữ "gia đình" có ý nghĩa vô cùng lớn, luôn là ưu tiên đầu tiên của anh.

Nghệ sĩ Cao Hồ Nga biểu diễn ở "Khách sạn 5 sao".

Ngoài gia đình và âm nhạc, Hà Nội luôn chiếm vị trí quan trọng trong tim Trần Mạnh Hùng. Anh từng viết album Giấc mơ mùa lá về Hà Nội trong những ngày cuối cùng anh rời Thủ đô để chuyển vào sống và làm việc tại TPHCM. Chuyến đi từ TPHCM đến Tây Nguyên đã khởi đầu cuộc hành trình đến nhiều vùng đất Việt Nam và sự kết hợp giữa Trần Mạnh Hùng và nghệ sĩ đàn T'rưng Cao Hồ Nga với tác phẩm OSSSO Fusion.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và nghệ sĩ Cao Hồ Nga.

Giống như Trần Mạnh Hùng, Cao Hồ Nga kết hợp giao hưởng với nhiều dòng nhạc và thành công với nhóm Mặt trời đỏ ở thể loại world music, hoà âm nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ phương Tây. Hai nghệ sĩ có những chia sẻ thú vị về nghề ở Khách sạn 5 sao tuần này.

Ảnh, clip: VTV