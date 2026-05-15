Di ảnh nhạc sĩ Nguyễn Hiệp trong đám tang. Ảnh: Uyên Lê

Nhạc sĩ Nguyễn Hiệp qua đời vào 18h37' ngày 13/5 tại nhà riêng ở phường B'Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, hưởng thọ 79 tuổi.

Đám tang của ông diễn ra tại nhà ở Bảo Lộc từ sáng 14/5. Sáng 16/5, gia đình sẽ đưa ông đi hỏa táng tại địa phương.

"Chú là thành viên của Hội Âm nhạc TPHCM nhưng nhiều năm nay sống ở Bảo Lộc, không sinh hoạt Hội. Vì vậy, khi nghe tin về chú, tôi cũng rất bất ngờ", nhạc sĩ Lê Anh Tú - Phó Chánh văn phòng Hội Âm nhạc TPHCM nói với phóng viên VietNamNet.

Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ cũng bất ngờ trước tin dữ.

Ca sĩ Mỹ Lệ đã hỏi một số người quen trong nghề để tìm cách đến viếng ông nhưng không có thông tin.

Nhạc sĩ Khắc Dũng chia sẻ: "Tôi nghe tin mà ngỡ ngàng. Anh Nguyễn Hiệp là người hiền lành, dễ mến và chân thành".

Nhạc sĩ Nguyễn Hiệp sinh năm 1947 tại Bố Trạch, Quảng Bình (nay là Quảng Trị), thành danh bởi âm nhạc Phật giáo và nhạc thiếu nhi.

Ông theo đạo Phật, pháp danh là Minh Hòa, dành cả đời sáng tác nhiều nhạc phẩm cho Phật giáo.

Nhạc Nguyễn Hiệp được đánh giá là giàu triết lý, từ tốn và sâu lắng; truyền tải tinh thần, đạo lý nhà Phật một cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Dấu ấn trong sự nghiệp của ông là album Mẹ của con với 10 ca khúc: Khúc ca mẹ, Chiều thu nhớ mẹ, Chiều Vu lan trắng, Tình hoa trắng, Mùa xuân này tôi không còn mẹ, Bông hồng dâng mẹ... do các ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Hiền Thục, Xuân Phú, Quỳnh Lan, Mỹ Dung... thể hiện.

Các nhạc phẩm Phật giáo gồm: Mấy độ luân hồi, Từ bi ca, Hôm nay Phật đản sanh (thể hiện: Ánh Tuyết), Bài ca nhập diệt...

Trong khi đó, ở mảng nhạc thiếu nhi, ông được biết đến bởi các bài như: Nhịp điệu tuổi thơ do ca sĩ Cẩm Ly thể hiện, Ban kèn xanh, Bé quét nhà...

Nhiều năm nay, Nguyễn Hiệp sống chủ yếu tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, chỉ xuống TPHCM khi có công việc.

Nhịp điệu tuổi thơ - Cẩm Ly