Tại họp báo công bố concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", divo Tùng Dương đã hết lời khen ngợi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng - Giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh cũng chính là người đứng sau những live concert "khủng" của Tùng Dương lẫn Hà Anh Tuấn nhiều năm qua dù tuổi đời còn khá trẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và Tùng Dương.

Khi BTC công bố Nguyễn Hữu Vượng là Giám đốc âm nhạc của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào tối 10/8 tới tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với quy mô 50.000 khán giả, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi Nguyễn Hữu Vượng là nhạc sĩ trẻ nhưng đã được giao trọng trách quan trọng tại một show lớn. Nguyễn Hữu Vượng sinh năm 1987, hiện là một trong những Giám đốc âm nhạc uy tín nhất hiện nay và tên tuổi của anh đã được khẳng định qua hàng loạt show cháy vé của hai nam ca sĩ hàng đầu là Tùng Dương và Hà Anh Tuấn.

Tuy nhiên, nếu các live concert khác có đối tượng khán giả mục tiêu thì concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" lại là thách thức cực lớn với Nguyễn Hữu Vượng. "Người làm sản xuất âm nhạc cho các liveshow, điều đầu tiên khi nghĩ đến là đối tượng khán giả. Nó sẽ quyết định cách mình làm âm nhạc thế nào. Ví dụ khán giả trẻ sẽ làm nhạc trẻ trung còn dành cho trung niên thì âm nhạc sẽ có chiều sâu hơn.

Concert "Tổ quốc trong tim" có đối tượng khán giả rộng là toàn dân với nhiều lứa tuổi, thế hệ khác nhau. Điều này đặt ra bài toán khó cho tôi trong cách chọn bài, làm nhạc, phối khí trong khi chỉ có 2 tuần để thực hiện với khối lượng công việc khổng lồ gồm cả làm nhạc, thu âm, thu hợp xướng, làm nhóm bè", nhạc sĩ cho biết.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng.

Để phục vụ cho toàn dân nghe nhạc và ai cũng hài lòng thì anh phải nghĩ cách để chiều lòng hết tất cả. Do vậy Hữu Vượng chọn nhạc mục đa dạng các bài hát cách mạng, ca khúc xưa và có thêm những ca khúc nhạc trẻ và thiếu nhi. Bên cạnh thách thức như vậy thì điểm tích cực của chương trình sẽ là nhạc mục phong phú do có nhiều thể loại và màu sắc âm nhạc.

Hữu Vượng tiết lộ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" là một trong những điểm nhấn của chương trình. Bên cạnh đó, ca khúc Lên đàng sẽ được phối đậm chất rock hay tác phẩm thiếu nhi Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng sẽ xuất hiện trong concert quốc gia. Thêm vào đó, anh còn chọn bài hit của các nghệ sĩ tham gia chương trình để phục vụ cho lượng fan nhất định của họ đi xem show.

Concert "Tổ quốc trong tim" diễn ra vào thời điểm có nhiều chương trình ca ngợi đất nước diễn ra trong dịp này nên sẽ xảy ra việc trùng bài của nhau. Vì vậy Hữu Vượng phải tìm cách tạo ra dấu ấn đặc biệt về mặt âm nhạc cho "Tổ quốc trong tim". Nhạc sĩ cho biết sẽ làm lại bản phối của tất cả 23 tác phẩm trong chương trình thay vì có thể sử dụng lại bản phối từ một số chương trình cũ.

Thêm vào đó, một thách thức nữa là âm nhạc Việt tạo ra rất nhiều ca sĩ từ các gameshow, chương trình thực tế nhưng các nghệ sĩ có khả năng thể hiện tốt các ca khúc cách mạng lại không nhiều và chỉ quanh đi quẩn lại vài gương mặt đinh. Concert "Tổ quốc trong tim" ngoài Tùng Dương cũng không thể thiếu NSƯT Đăng Dương hay ca sĩ Võ Hạ Trâm....

Trước "Tổ quốc trong tim", nhạc sĩ sinh năm 1987 đã từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cho rất nhiều liveshow mà nổi bật nhất là các chương trình của Hà Anh Tuấn và Tùng Dương đơn cử như: "Chân trời rực rỡ", "Sketch A Rose", "Human"... Ngay sau "Tổ quốc trong tim", Nguyễn Hữu Vượng đang chuẩn bị cho liveshow của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) danh giá. Đây là nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hàng năm và Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức show tại đây.

"Đây là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam vì chưa có nghệ sĩ nào làm live concert tại một trong những nhà hát danh giá nhất của Mỹ và thế giới. Trước đó tôi được làm live concert cho Hà Anh Tuấn tại Nhà hát con sò ở Sydney, Australia cũng đã là vinh dự lớn. Dự kiến sắp tới tôi sẽ tiếp tục đồng hành với ca sĩ Tùng Dương ở live concert thường niên của anh", Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ.