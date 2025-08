Chiều 1/8, Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội đã công bố chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra vào 20h ngày 10/8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in lời ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao.

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Tổ quốc trong tim dự kiến thu hút 50 nghìn khán giả trực tiếp tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Ông Lê Quốc Minh tại họp báo.

Sân khấu được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực mang thông điệp ý nghĩa. Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26m như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương.

Tại buổi lễ công bố chương trình, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: "Tổ quốc trong tim là một bản giao hưởng của lòng yêu nước, nơi hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hòa nhịp dưới lá cờ đỏ sao vàng".

BTC tặng vé cho gia đình nhạc sĩ Văn Cao, các cựu chiến binh...

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ tại họp báo: "Ý tưởng ra đời cách đây nhiều tháng, chúng tôi mong muốn và tâm đắc muốn biến thành hiện thực, mong muốn có chương trình nghệ thuật phủ kín màu đỏ với 50.000 người hát Quốc ca trên sân Mỹ Đình - sự kiện đặc biệt để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chúng tôi xây dựng sân khấu hình chữ V đặc biệt, chia phân khu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Cờ đỏ sao vàng và tin tưởng đây là chương trình đặc biệt, muốn Sân vận động Mỹ Đình phủ kín màu cờ đỏ sao vàng và màu xanh áo lính.

Chương trình miễn phí hoàn toàn, chỉ trong 9 phút có 3 triệu yêu cầu vé khiến cổng sập luôn. Ai may mắn vào được đã đăng ký xong 20.000 vé cho người dân. Chúng tôi dành lượng vé lớn cho lực lượng quân đội, công an, sinh viên, báo chí về cơ bản đã có địa chỉ hết. BTC đã làm việc với công an để đảm bảo vấn đề an ninh, giao thông, y tế từ các chi tiết nhỏ nhất".

Ông Minh khuyến nghị người dân không bỏ tiền ra mua các vé miễn phí đang được rao bán để tiếp tay cho những kẻ trục lợi.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói chương trình có quy mô chưa từng có với chuẩn quốc tế.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, Tổ quốc trong tim sẽ tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Sẽ có 23 tác phẩm trong chương trình nhưng BTC giấu kín để dành tặng sự bất ngờ cho khán giả. "Khán giả không chỉ xem mà sẽ cùng tạo nên lịch sử, khán giả là một phần của chương trình" - đạo diễn khẳng định tại họp báo.

Mỗi tiết mục sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào, thiêng liêng về Tổ quốc. Âm nhạc là điểm đặc sắc của chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng sẽ “tái sinh” những ca khúc bất hủ bằng cảm quan đương đại.

Điểm nhấn đặc biệt khác là sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga).

Ca sĩ Tùng Dương dự họp báo ngay khi vừa trở về từ Ý.

Tổ quốc trong tim quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ vinh dự và tự hào khi được tham gia chương trình và xin được hát nhiều hơn các ca sĩ khác một chút. Tùng Dương xin hát 8 bài nhưng chỉ được duyệt 5 bài, trong đó có ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Bên cạnh đó, Tổ quốc trong tim cũng có sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu như: Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế.

Cuối chương trình sẽ là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 8 phút từ 22h ngày 10/8 tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp.

Ông Văn Thao xúc động khi ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao tiếp tục vang lên trong "concert quốc gia".

Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in bản chép tay gốc ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Khán giả đã đăng ký vé thành công qua nền tảng trực tuyến sẽ nhận vé trực tiếp tại Báo Nhân Dân vào ngày 2-3/8/2025.

Tổ quốc trong tim được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh Hanoi2) và tiếp sóng trên các đài phát thanh và truyền hình ở các địa phương; Livestream trên fanpage Báo Nhân Dân và các kênh mạng xã hội khác.

Ảnh: BTC