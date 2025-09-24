Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với phóng viên VietNamNet, anh được gia đình nhạc sĩ Nguyễn Vũ báo tin ông đã qua đời vào 17h20' ngày 24/9 do nhồi máu cơ tim tại nhà riêng ở đường Nghĩa Hưng, phường Tân Hòa, TPHCM, hưởng thọ 81 tuổi.

Linh cữu nhạc sĩ được quàn tại nhà riêng, tang lễ diễn ra từ ngày 25/9 đến 5h ngày 26/9 sẽ tiến hành di quan, đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Gia đình xin miễn phúng điếu kể cả hoa, trái cây và nhang đèn.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Ảnh: Lạc Xuân

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội.

Năm 1945, ông theo gia đình vào định cư ở TP Đà Lạt. Nhờ học nhạc lý và chơi nhạc cụ từ bé, ông sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, từng đoạt giải nhất một cuộc thi đơn ca dành cho thiếu nhi năm 12 tuổi.

Năm 1965, Nguyễn Vũ có sáng tác đầu tay là ca khúc Một loài chim biển; sau đó là các bài Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối, Bài cuối cho người tình... nổi tiếng nhất là nhạc phẩm Bài thánh ca buồn.

Những năm sau này, ông mở lớp dạy đàn, dạy nhạc cho người trẻ tại nhà riêng.

Mi Lê