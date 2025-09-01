NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 tại nhà riêng, hưởng dương 51 tuổi.

Thông tin nữ nghệ sĩ qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời đột ngột ở tuổi 51.

Ước nguyện lấy bằng thạc sĩ không thành

NSƯT Công Ninh bật khóc chia sẻ với VietNamNet, anh như "chết lặng" khi nhận tin dữ cách đây ít hôm về người mình yêu quý.

NSƯT Công Ninh và NSƯT Ngọc Trinh có quãng thời gian gắn bó gần 20 năm. Giữa họ không chỉ là tình thầy - trò, anh em đồng nghiệp mà còn từng là người yêu của nhau.

"Tôi không thể tin mình lại ngồi đây giờ này chia sẻ về Trinh trong nước mắt. Khi được báo tin em ấy mất, tôi không thể tin vào tai mình. Giờ phút này chỉ ngồi 1 góc nhà khóc và nhớ về kỷ niệm với em", anh nghẹn ngào nói.

Trong ký ức của nam nghệ sĩ, NSƯT Ngọc Trinh là người tài sắc, sống và làm nghề tử tế. Chị luôn đối đãi anh em đồng nghiệp chân thành, không toan tính bất cứ điều gì, đôi khi chấp nhận phần thiệt về mình.

Vài năm qua, Ngọc Trinh miệt mài công tác đào tạo, nâng bước thế hệ trẻ đam mê với bộ môn nghệ thuật.

Chị hiện là giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Văn Lang, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên.

Tuy nhiên, theo quy định chung, để trở thành giảng viên biên chế của nhà trường bắt buộc phải có bằng thạc sĩ.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời khi ước nguyện còn dang dở.

NSƯT Ngọc Trinh thời gian qua nỗ lực học lên cao học ngành sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Chị đã thi đậu đầu vào, theo học và đang chờ bảo vệ luận án.

"Ngọc Trinh nói mong ước phấn đấu có được tấm bằng, để đi dạy học 1 cách đàng hoàng, thay vì chỉ dừng lại ở mức 'nghề truyền nghề'. Vậy mà nay ước nguyện không thành, em cũng bỏ dở hành trình nghệ thuật và cuộc đời của mình", NSƯT Công Ninh thương xót.

Chuyện tình hơn 10 năm không thành giữa người thầy và cô học trò nhỏ

Công Ninh nhớ mãi sau khi du học ở Nga về, anh được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp đầu tiên tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Còn Ngọc Trinh khi ấy là cô học trò nhỏ cùng ước mơ cháy bỏng với lĩnh vực kịch nói.

NSƯT Ngọc Trinh và Công Ninh có quãng thời gian hẹn hò. Sau chia tay, họ vẫn là bạn bè thân thiết, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Cả 2 từ tình "thầy - trò" rồi dần quen biết, đồng cảm, tiến tới hẹn hò. Họ có quãng thời gian yêu nhau hơn 10 năm ngọt ngào, lãng mạn dẫu chênh lệch tuổi tác.

"Hơn 10 năm gắn bó, chúng tôi cũng vài lần tính đến chuyện hôn nhân nhưng có lẽ duyên vợ chồng không thành.

Cả hai chia tay, khép lại cuộc tình trong sự tôn trọng, thấu hiểu nhau, không cay đắng thù hằn", Công Ninh kể.

Dẫu "đường ai nấy đi", Công Ninh và Ngọc Trinh vẫn giữ được tình đồng nghiệp, tri kỷ thân thiết. Khi hoạn nạn cũng như lúc khó khăn, họ chia sẻ với nhau như người một nhà và sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc.

Thời điểm Ngọc Trinh vướng ồn ào kiện tụng với Nhà hát Kịch TPHCM, Công Ninh vẫn dành thời gian đến dự phiên tòa, ủng hộ tinh thần chị.

Ngọc Trinh từng kết hôn cùng đạo diễn Hàn Quốc Kim Se Hyuk năm 2009, nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau 9 năm gắn bó, cặp đôi chia tay.

Công Ninh nói anh thương xót cho Ngọc Trinh vì số khổ, đơn độc gánh chịu mọi thứ không có người kề cận.

Nhiều năm qua, cả 2 vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trò chuyện, tâm tình. Năm 2021, hình ảnh NSƯT Ngọc Trinh sang nhà và cùng chụp ảnh với gia đình, vợ con Công Ninh thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ cách cư xử văn minh của 2 nghệ sĩ sau khi chia tay.

Trong dịp chia sẻ với VietNamNet hồi năm 2023, NSƯT Ngọc Trinh nói nhiều năm qua chị lẻ bóng.

Nghệ sĩ tìm niềm vui trong công việc, thỉnh thoảng du lịch cùng bạn bè, người thân, thay vì đặt nặng suy nghĩ phải có người đồng hành.

Sinh thời, Ngọc Trinh miệt mài làm việc, chăm sóc bản thân và giữ tinh thần lạc quan, tích cực.

"Quan niệm hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Với tôi, được sống với đam mê, cảm thấy bản thân còn hữu ích trong cuộc đời đã là phần phúc to lớn", chị từng kể.

Trước khi mất, NSƯT Ngọc Trinh nhập viện hơn 10 ngày sau khi có triệu chứng khó thở, tức ngực. Các bác sĩ can thiệp máy móc cho nữ nghệ sĩ, rồi chị dần rơi vào hôn mê.

Gia đình âm thầm làm lễ tẩn liệm cho Ngọc Trinh tại nhà riêng, sau đó mới công bố rộng rãi với mọi người.

Linh cữu NSƯT Ngọc Trinh được quàn tại quận 10 (cũ), TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra vào 19h 1/9, lễ động quan diễn ra 14h ngày 4/9, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TPHCM. Chị đam mê nghệ thuật từ nhỏ, bắt đầu sự nghiệp từ lĩnh vực kịch nói. Năm 2006, vai diễn Vy trong phim "Mùi ngò gai" khiến tên tuổi chị tỏa sáng. Chị có thời gian hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực sân khấu, truyền hình song song với công tác giảng dạy. Năm 2019, Ngọc Trinh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ảnh, clip: Tư liệu