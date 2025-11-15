Triển lãm Living Heritage – Di sản cho tương lai và ra mắt sách The universal winthin - Vũ trụ của tâm diễn ra tại TPHCM.

Trong đó, cuốn The universal winthin - Vũ trụ của tâm tập 1 mở đầu cho bộ ấn phẩm thường niên giới thiệu các nhân vật Việt Nam tiêu biểu trên toàn cầu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo Việt.

Tập đầu tiên, cuốn sách giới thiệu 8 từ khóa tương ứng với 8 cái tên: Quý - nghệ sĩ Jazz Sir Niels Lan Doky; Công - NSND Bùi Công Duy; Chung - nhạc sĩ Quốc Trung; Trí - đạo diễn Phạm Hoàng Nam; Đức - PGS TS BS Phan Toàn Thắng; Nhân - nhà hảo tâm Nguyễn Phương Lam; Hiền - nhà văn Nguyễn Tường Bách và Xuân - đạo diễn, tác giả Xuân Phượng.

Cuốn sách song ngữ Anh - Việt khắc họa hành trình khám phá và lan tỏa “vũ trụ bên trong” – nơi sức mạnh tinh thần, lòng nhân ái và tư duy nhân văn trở thành nền tảng cho thành công và hạnh phúc bền vững.

NSND Bùi Công Duy - 1 trong 8 nhân vật trong sách. Ảnh: Loan Lê

Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ Sir Niels Lan Doky, Bùi Công Duy, Quốc Trung, bác sĩ Phan Toàn Thắng và đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ quan điểm về những đóng góp của bản thân và giá trị họ hướng tới.

Khi MC nói các nghệ sĩ có sự nghiệp thành công thường có đời sống hôn nhân bền vững, nhạc sĩ Quốc Trung phản biện vui: "Chúng tôi sự nghiệp ổn định nhưng hôn nhân thường không ổn định lắm, như tôi và chị Thanh Lam cũng có những thay đổi".

Câu đùa khiến diva Thanh Lam, Hà Trần ngồi bên dưới cười khúc khích, các khách mời trong khán phòng cũng tán thưởng.

Trở lại đề tài chính, Quốc Trung nói thế hệ anh chịu ảnh hưởng bởi "tinh thần quý tộc" của phương Tây. Đó là kiểu sống "ga lăng, lãng mạn, thà giữ danh dự còn hơn để bị hủy hoại".

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ tại sự kiện

Theo anh, hiện nay, sự kiên nhẫn và tĩnh lặng giờ không còn nên đời sống kém lãng mạn dù điều kiện sống tốt hơn. Chẳng hạn, người trẻ không đọc sách dày hay tiểu thuyết, chỉ thích xem clip ngắn trên TikTok, đọc những thông tin chớp nhoáng.

Quốc Trung tin rằng "tinh thần quý tộc" rất quan trọng. Nếu coi giá trị tinh thần là điều quý giá nhất trong đời sống và trải nghiệm, con người sẽ yêu cái đẹp, nghệ thuật, sống nhân văn, chính trực và lãng mạn.

Nghệ sĩ mệnh danh "Kỵ sĩ Jazz" Sir Niels Lan Doky cho hay buổi trò chuyện khiến ông nhớ tuổi thơ bên bố ở Hà Nội.

Những năm đó, ông ngồi nghe bố và những người xung quanh trò chuyện bằng tiếng Việt hàng giờ dù không hiểu gì. Điều này khiến ông thấy dễ chịu và ấm áp.

Bày tỏ quan điểm sống, Lan Doky đề cao tinh thần "đi theo trái tim, để cuộc đời dẫn lối đến những miền đất mới và đừng sợ mắc lỗi".

Sir Niels Lan Doky - nghệ sĩ mệnh danh "Knight of Jazz" (Kỵ sĩ Jazz). Ảnh: Loan Lê

Khi nhiều nghệ sĩ luôn sợ mắc lỗi, sợ những nốt nhạc sai, ông nói: "Bản thân nốt nhạc sai vẫn là một nốt nhạc. Quan trọng là bạn chơi những gì sau đó".

Sau buổi giới thiệu sách, các nghệ sĩ, người nổi tiếng các lĩnh vực dành thời gian tham quan không gian trưng bày nghệ thuật, thư pháp và nền tảng đa phương tiện.

Triển lãm Living Heritage – Di sản cho tương lai tái hiện hành trình sống, tư tưởng và cảm hứng của những người Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế trong các lĩnh vực y học, tài chính, nghệ thuật, văn hóa.

Điểm nhấn của sự kiện là bức thư pháp quý của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh với 2 từ "an trú" thể hiện trạng thái tĩnh tại tinh tế của tâm - tinh thần mà triển lãm hướng đến.