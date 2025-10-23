Tối 22/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật Thắp sáng yêu thương đã diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. Toàn bộ kinh phí huy động từ bán vé và các nguồn tài trợ sẽ được chuyển trực tiếp tới bà con vùng bão thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dẫn dắt chương trình là ba gương mặt MC quen thuộc: Thảo Vân, Lê Anh và Thu Hà.

Không nhận thù lao hay cát-sê, toàn bộ nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc và ê-kíp tham gia chương trình đều góp sức với tinh thần thiện nguyện.

Chương trình mở đầu với ca khúc Hà Nội mùa lá rụng qua phần thể hiện của NSND Thái Bảo và con trai - nghệ sĩ saxophone Bảo Anh. Tiếp đó là chuỗi tiết mục mang đậm cảm xúc: Hà Nội ngày trở do ca sĩ Quang Dũng trình bày. Màn song ca ca khúc Có nhau trọn đời (Đức Trí) được thể hiện nồng ấm qua giọng ca của Quang Dũng và Phạm Thu Hà. NSND Tấn Minh thiết tha trong Mẹ. Nguyễn Trần Trung Quân khiến khán giả rơi nước mắt với Ba đi đâu mà mãi chưa về (An Hiếu)...

Phóng sự Thắp sáng yêu thương được phát trong chương trình đã mang đến những hình ảnh chân thực về thiệt hại sau thiên tai nhưng cũng đồng thời tái hiện những vòng tay sẻ chia.

Phần hai của chương trình đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với mashup Mẹ tôi - Em tôi (NSND Thanh Lam, Nguyễn Trần Trung Quân), Bài ca hy vọng (Phạm Thu Hà), Này chân đất ơi - Nắng lên (NSND Thanh Lam), cùng nhiều tiết mục Cô đôi thượng ngàn (NSND Thu Huyền, NSƯT Thảo Quyên), Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Lý Bắc Bộ, Cùng anh những chuyến đi hay phần mashup khép lại với Nhà tôi có treo một lá cờ - Giai điệu tự hào - Ngôi sao cô đơn.

Ban tổ chức cho biết, số tiền thu được từ đêm nghệ thuật là 1.150.000.000 đồng. MC Lê Anh xúc động chia sẻ: "Điều đẹp nhất trong đêm nay không chỉ là những giai điệu mà là những trái tim đang cùng nhau cất lên tiếng hát vì tình người giữa những ngày giông bão".