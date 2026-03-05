Thầy Trương Hữu An tại Liên hoan Piano toàn quốc năm 2025

Hơn hai mươi năm trước, sau quá trình học tập chuyên môn bài bản, nhạc sĩ, Thạc sĩ Trương Hữu An quyết định rời những cơ hội ở đô thị để quay lại Đắk Lắk. Khi ấy, piano ít được quan tâm ở vùng di sản của chiêng, trống và những nhạc cụ dân gian truyền thống.

Lớp học đầu tiên chỉ vài học viên. Phòng học thiếu thốn. Nhưng niềm tin thì đủ đầy.

Thầy An không chỉ dạy kỹ thuật ngón đàn, mà dạy cách lắng nghe từng nhịp điệu, dạy sự kỷ luật trong luyện tập và tinh thần lao động bền bỉ phía sau ánh đèn sân khấu. Với thầy, đào tạo piano không phải phong trào nhất thời, mà là hành trình xây nền móng dài lâu.

Năm 2009, khi còn rất trẻ, Trương Hữu An được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho cá nhân anh, mà còn khẳng định hướng đi xây dựng nền tảng học thuật bài bản cho thế hệ trẻ Tây Nguyên.

Với thầy giáo Trương Hữu An, dạy piano không là phong trào, mà là hành trình xây nền móng.

Từ căn phòng nhỏ năm nào, phong trào học piano ở Buôn Ma Thuột dần hình thành và lan tỏa. Những học trò đầu tiên trưởng thành, thi đỗ vào các nhạc viện lớn trong nước. Nhiều em sau khi tốt nghiệp lại chọn quay về quê hương, tiếp tục đứng lớp, mở trung tâm, dìu dắt thế hệ sau.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Quý là một trong những học trò như thế. Những năm còn theo học, tuần nào cô cũng đi xe buýt từ nhà ra phố để đến Trung tâm An Piano. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế, cô Quý trở về Krông Păk, mở trung tâm đào tạo âm nhạc, tiếp tục truyền đi sự nghiêm túc, kỷ luật và tình yêu với từng phím đàn.

Đó là vòng tròn lặng lẽ được nối dài – từ người thầy đến học trò, rồi từ học trò trở thành người thầy mới.

Với Hoàng Kim Gia Bảo, hành trình mở ra ở một hướng khác. Từ những phím đàn đầu tiên dưới sự dẫn dắt của thầy An, em đã vươn ra thế giới, học tập tại Hungary và Anh, giành nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế về piano. Phía sau những tấm huy chương là hàng nghìn giờ luyện tập và sự đồng hành thầm lặng của người thầy luôn đứng phía sau sân khấu.

Năm 2025, Liên hoan Piano toàn quốc tổ chức tại Buôn Ma Thuột quy tụ gần 1.000 thí sinh đến từ gần 30 tỉnh, thành. Giữa vùng đất vốn quen với tiếng chiêng, một không gian âm nhạc hàn lâm được thiết lập trang trọng và chuyên nghiệp.

Trước đó, năm 2019, khi Nhạc viện TP.HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức cuộc thi “Tài năng miền Trung”, 11 học sinh của Trung tâm An Piano Đắk Lắk dự thi thì có tới 9 em giành giải Nhất và Nhì các bảng. Kết quả ấy không chỉ là thành tích tại một cuộc thi, mà là minh chứng cho nền tảng đào tạo bài bản đã được xây dựng bền bỉ suốt nhiều năm.

Đằng sau những tấm giấy khen có bóng dáng của người thầy lặng lẽ gây dựng phong trào học piano cho thanh thiếu nhi, từ nhà trường đến các lớp năng khiếu ngoài giờ. Chính sự kiên trì ấy đã biến ước mơ tưởng chừng xa xôi giữa cao nguyên thành những thanh âm tự tin trên sân khấu lớn.

Hiện nay, riêng tại Buôn Ma Thuột có hơn 40 trung tâm đào tạo âm nhạc, phần lớn tập trung vào piano. Điều đáng quý không chỉ là con số, mà là sự gắn kết của những người làm nghề. Piano không thay thế âm nhạc dân gian Tây Nguyên, mà song hành cùng nó. Chiêng và piano hai nhạc cụ thuộc bộ gõ tưởng xa mà gần, cùng tồn tại trong đời sống văn hóa vùng đất.

Hai mươi năm, hàng nghìn giờ giảng dạy, nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Giá trị lớn nhất của Trương Hữu An không nằm ở danh vị hay sự kiện, mà ở sự nhất quán với lựa chọn của mình: ở lại. Ở lại để gieo hạt. Ở lại để dựng nền. Ở lại để tiếng piano vút lên giữa cao nguyên.

Chiều xuống phố núi. Gió thổi qua những rẫy cà phê. Trong một ngôi nhà nhỏ, tiếng piano vang lên – có thể còn ngập ngừng, có thể đã tròn đầy cung bậc. Và phía sau những thanh âm ấy là hành trình bền bỉ của một người thầy đã chọn trở về, viết nên bản hòa âm giữa mênh mang, xôn xang nắng gió của quê hương mình.

Xuân Hòa