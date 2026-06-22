Ngày 22/6, 34 anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (ATVNCG 2026) ra mắt báo giới và khán giả.

Nếu mùa đầu năm 2024 xây dựng hình tượng ngọn lửa và tinh thần cộng hưởng tập thể, ATVNCG 2026 chuyển sang hình ảnh sự trưởng thành đơn độc. Hình tượng chủ đạo mùa này là "người đàn ông trên lưng ngựa" - ẩn dụ về hành trình không có điểm tựa cố định, không thể quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước.

Các nghệ sĩ tham gia ATVNCG 2026.

Thông điệp cốt lõi của mùa 2 là: "Từ ngọn lửa đã thắp, một hành trình mới bắt đầu". Chương trình muốn khắc họa chân dung những người đàn ông hiện đại không ngừng bứt phá giới hạn, nơi mỗi đêm công diễn là một ngưỡng cửa để bước qua và tự hoàn thiện bản ngã.

34 anh tài dự họp báo ra mắt chương trình:

Điểm khác biệt lớn nhất của ATVNCG 2026 so với mùa trước nằm ở format thi đấu. Chương trình thiết kế hành trình gồm 7 sân khấu lớn: đêm Hội ngộ, 5 vòng Công diễn và đêm Chung kết. Xuyên suốt hành trình, 2 yếu tố X-Part và X-Song được áp dụng nhằm tạo thêm thử thách và biến số cho các nghệ sĩ.

Đặc biệt, lần đầu tiên ATVNCG vinh danh danh hiệu Chiến tướng sau mỗi vòng công diễn - trao cho anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay.

Tại họp báo, BB Trần tiết lộ ê-kíp phải trải qua những ngày làm việc 25 tiếng liên tục, gần như không ngủ. Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) thành thật: "Khả năng hồi phục sau các buổi tập cường độ cao của tôi không còn như các bạn trẻ nữa. Nhưng tinh thần đồng đội luôn giúp mọi thứ dễ hơn".

Hồi đáp về hoài nghi năng lực, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước khi tiết lộ sau 2 tháng học vũ đạo đã làm được 2 động tác lướt sóng (uốn người) và ke đầu. Màn biểu diễn trực tiếp của anh khiến khán giả rất thích thú.

Các anh tài tham dự họp báo.

Hai cái tên thu hút nhiều câu hỏi từ báo giới là Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu - 2 gương mặt rất trẻ, ít sản phẩm âm nhạc bước ra từ Tân binh toàn năng. Nhà sản xuất tiết lộ cả 2 đã trải qua quá trình thử thách kéo dài gần 3 tháng, bao gồm tập nhảy, tập hát và liên tục kiểm tra năng lực. "Chúng tôi cho họ 3 tháng nhưng chưa đến 3 tháng họ đã thuyết phục chúng tôi", đại diện nhà sản xuất khẳng định.

Thái Lê Minh Hiếu thừa nhận áp lực nhưng không tỏ ra bị động: "Tôi đã hoạt động nhiều năm ở các lĩnh vực khác. Tôi đến đây không phải để chứng minh mình là ca sĩ, mà để học hỏi từ 33 anh tài còn lại."

Đáng chú ý, khi phóng viên đặt câu hỏi về những lùm xùm liên quan đến Châu Đăng Khoa và Trung Quân liệu có là bất lợi cho 2 gương mặt được thay thế vào phút cuối, đại diện nhà sản xuất không nhắc đến tên 2 nghệ sĩ này mà khéo léo chuyển hướng: "Có nhiều lời đồn đoán, nhiều cái tên được khán giả yêu thương và đề cử. Nhưng chúng tôi chỉ có 34 anh tài và 34 người được giới thiệu chính là những người có duyên với chúng tôi trong hành trình năm nay".

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức lên sóng từ 27/6, phát hàng tuần vào 20h00 thứ Bảy trên VTV3.

Khán giả hào hứng xem nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ke đầu:

Minh Phi

Ảnh: BTC, Video: HM, NVC