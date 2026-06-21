Đau thương ngập tràn con ngõ nhỏ

Sáng 21/6, không khí đau thương bao trùm con ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối qua.

Trước căn nhà hai tầng nơi xảy ra vụ việc, người thân, hàng xóm lặng lẽ ra vào phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Bên trong ngôi nhà, tiếng khóc nghẹn của thân nhân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Sự ra đi đột ngột của chị N.T.N. (SN 1995) cùng hai con nhỏ đã để lại nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Một số người dân địa phương cho biết họ vẫn chưa thể tin bi kịch đau lòng lại xảy ra trong khu dân cư vốn yên bình.

Người thân và hàng xóm chuẩn bị tang lễ cho chị N.T.N. và 2 con. Ảnh: N.C

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tài (chú ruột của chị N.T.N.) cho biết người đầu tiên chạy thoát khỏi căn nhà là cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi của gia đình nạn nhân).

Theo ông Tài, cháu N.B.N. kể khi xảy ra vụ việc cháu đang nằm trên võng ở tầng 1 thì bị đối tượng bất ngờ dùng hung khí tấn công.

“Cháu cố chạy được ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu. Khi tôi sang đến nơi thì thấy cháu máu me đầy người. Lúc đó, tôi chỉ kịp hỏi đối tượng đang ở đâu thì cháu nói người đó vẫn còn trong nhà. Tôi lập tức bảo mọi người đưa cháu đi cấp cứu”, ông Tài cho biết.

Người dân phá cửa cứu người, nghi phạm xịt hơi cay chống trả

Theo lời kể của ông Tài, sau khi phát hiện có người chạy thoát, nghi phạm đã khóa chặt toàn bộ cửa căn nhà.

“Chúng tôi hô hào anh em, bà con xung quanh đến hỗ trợ. Lúc đó, nhà đã bị chốt hết cửa, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì”, ông Tài nói.

Sau đó, mọi người nhìn thấy một cháu nhỏ vẫn còn dấu hiệu sống trong phòng nên quyết định phá cửa vào cứu.

“Anh em đập vỡ kính thì đối tượng từ trong nhà xịt hơi cay ra để ngăn cản. Tôi vừa gọi điện báo công an phường, vừa hô hào mọi người bao vây xung quanh để không cho đối tượng bỏ trốn”, ông Tài kể lại.

Nghi phạm chốt cửa bên trong khi gây án, người dân phải đập cửa để vào nhà đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: T.D

Anh Nguyễn Văn Đ. (một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường) kể lại giờ phút kinh hoàng: “Qua cửa kính tầng 1, tôi nhìn thấy chị N.T.N. nằm bất động. Khi tôi tìm cách tiếp cận thì bị người đàn ông bên trong xịt hơi cay vào mặt. Sau đó, thấy đông người tập trung tại đây, đối tượng chạy lên tầng 2 cố thủ".

Căn nhà xảy ra sự việc. Ảnh: N.C

Theo ông Tài, sau khi các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt, công tác tiếp cận hiện trường tiếp tục được triển khai khẩn trương.

“Lực lượng đặc nhiệm mang theo trang bị chuyên dụng để phá cửa lên tầng 2. Khi mọi người tiếp cận được thì phát hiện chị N.T.N. đã tử vong. Nghi phạm lúc đó đã tự sát nhưng chưa tử vong và vẫn chống đối bằng cách xịt hơi cay. Sau đó, lực lượng chức năng đưa đối tượng đi cấp cứu nhưng không qua khỏi”, ông Tài cho biết.

Ông Tài cho biết, sau khi phá được cửa, mọi người lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị N.T.N. và cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) được xác định tử vong tại hiện trường. Cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.) được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng cháu N.B.N. may mắn thoát nạn và đang được điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm được cho là có quan hệ tình cảm với nạn nhân

Một số người dân địa phương cho biết nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại với chị N.T.N. trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, ông Tài cho biết bản thân không tiếp xúc nhiều với Tuyên nên không hiểu rõ tính cách hay công việc của đối tượng.

Không khí đau thương bao trùm khu dân cư. Ảnh: N.C

Theo người thân, khoảng 2 năm trước, chị N.T.N. ly hôn và trở về sống cùng bố mẹ đẻ. Người con gái sống cùng chị N.T.N., còn con trai lớn chủ yếu ở với bố. Dịp nghỉ hè, con trai mới về chơi với chị N.T.N. được vài ngày.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ chị N.T.N. đều đi làm, không có mặt ở nhà.

Ngay trong đêm 20/6, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đến rạng sáng 21/6, công tác khám nghiệm cơ bản hoàn tất.

Sáng 21/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Việt Yên cho biết, sức khỏe nạn nhân N.B.N. đã ổn định sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.