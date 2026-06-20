Tối 20/6, trả lời P.V VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư phường Việt Yên, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ án xảy ra tại một căn nhà hai tầng trên địa bàn phường. Sau khi nhận tin báo, công an phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ án. Ảnh: V.A

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Diễn biến cụ thể và động cơ gây án đang được tiếp tục làm rõ.

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Lực lượng chức năng được bố trí bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.