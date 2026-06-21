Ngày 21/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin chính thức về vụ án mạng khiến 4 người tử vong tại phường Việt Yên.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau đó, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CACC

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ án xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị Tuyên chém gồm chị N.T.N.; cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.); cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.).

Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát.

Vụ việc đã khiến chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án.