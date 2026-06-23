Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, cùng 126 đại biểu là thành viên Ban quản lý, người đại diện cơ sở tín ngưỡng, người chuyên thực hành tín ngưỡng; Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, cho biết: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhân tố quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt, là nền tảng tinh thần trong đời sống văn hóa ứng xử và quan hệ cộng đồng.

Theo thống kê của các địa phương, tính đến tháng 8/2025, cả nước có khoảng 80.000 cơ sở tín ngưỡng, trên 35.000 cơ sở tín ngưỡng có người đại diện hoặc ban quản lý (chiếm gần 50% tổng số cơ sở tín ngưỡng); có khoảng 70% cơ sở tín ngưỡng đăng ký hoạt động tín ngưỡng theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngoài ra, còn rất nhiều cơ sở do cá nhân hoặc doanh nghiệp đầu tư xây dựng có hoạt động tín ngưỡng như cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng (điện, đền, phủ tư gia) chưa có biện pháp quản lý, chưa có các số liệu thống kê đầy đủ các cơ sở này, nhiều cơ sở hoạt động vi phạm pháp luật nhưng việc xử lý chưa hiệu quả, gây bức xúc trong nhân dân.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị

Theo bà Trần Thị Minh Nga, hoạt động tín ngưỡng của đồng bào DTTS ở Lạng Sơn phong phú, đa dạng và đang có nhiều thay đổi dưới tác động của quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa. Bên cạnh việc tiếp thu các giá trị mới, cần quan tâm ngăn chặn tình trạng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để gây chia rẽ cộng đồng, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

“Từ những nguyên nhân đó, vai trò của Người có uy tín rất quan trọng trong hoạt động tín ngưỡng, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp, giảm thiểu các phong tục tập quán không còn phù hợp với xã hội ngày nay, đồng thời góp phần ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn”, bà Trần Thị Minh Nga nhấn mạnh.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Minh Nga cũng đã thông tin cho các đại biểu được biết, ngày 23/4/2026, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027 với nhiều điểm mới phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Ông Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lạng Sơn, truyền đạt các nội dung chuyên đề tại hội nghị

Theo bà Trần Thị Minh Nga, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 tiếp tục kế thừa, phát huy và hoàn thiện những quy định, bảo đảm những chính sách thiết thực, phù hợp với thực tiễn đặt ra hiện nay như: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; cắt giảm thủ tục hành chính; tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng… nhằm đưa hoạt động tín ngưỡng theo khuôn khổ pháp luật và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin về những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, với nhiều nội dung mới, như: Quản lý hoạt động tín ngưỡng trên không gian mạng, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số và quy định về đăng ký hoạt động tín ngưỡng ngoài cơ sở tín ngưỡng...

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu được cập nhật các chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình hoạt động tín ngưỡng hiện nay; đồng thời trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế phát sinh tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự được cập nhật các chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình hoạt động tín ngưỡng hiện nay

Một trong những nội dung trọng tâm là nhận diện các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới; phân biệt nhu cầu tín ngưỡng chính đáng với các biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống cộng đồng.

Thông qua hội nghị, đội ngũ làm công tác tín ngưỡng ở cơ sở và Người có uy tín tiếp tục được nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.