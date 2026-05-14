Sáng nay (14/5), tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự chương trình có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng cục Chính trị, các quân khu, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh đoàn 19 và hơn 100 đại biểu là già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu đến từ 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chương trình được tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào có đạo.

Trước khi dự chương trình gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc giai đoạn 2021–2026, các đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (Thái Nguyên) - Ảnh: Duy Đức

“Hạt nhân” giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2026.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, các đơn vị quân đội khu vực phía Bắc đã phối hợp tổ chức gần 200 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 17.000 lượt người; tôn vinh hơn 6.000 già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu; tổ chức gần 2.000 buổi tuyên truyền tập trung, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc, tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Chương trình gặp mặt

Thông qua các hoạt động, hàng nghìn vụ mâu thuẫn trong cộng đồng được hòa giải; nhiều đối tượng được cảm hóa, giáo dục; nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiếp tục khẳng định tình quân dân “như cá với nước”

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định khu vực phía Bắc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi hội tụ nhiều dân tộc, tôn giáo với bản sắc văn hóa phong phú.

Ông nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, tin tưởng, đi theo Đảng; trong đó già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo chính là “hạt nhân liên kết cộng đồng”, cầu nối bền chặt giữa ý Đảng với lòng dân.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng các đại biểu dự chương trình gặp mặt

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đoàn kết, bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại cơ sở.

Ông cũng khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực phối hợp với địa phương thực hiện công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các quân khu, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Binh đoàn 19 đã trao nhiều phần quà tri ân các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật trong khuôn khổ Chương trình gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2026:

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (Thái Nguyên) sáng 14/5/2026 - Ảnh: Duy Đức

Trước đó, chiều 13/5, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc - Quân khu 1, các đại biểu dự chương trình gặp mặt các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 1, dâng hương cố Thượng tướng Đàm Quang Trung - Ảnh: Mộc Lan

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tri ân các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao quà tri ân các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Đại diện già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu phát biểu tại chương trình gặp mặt