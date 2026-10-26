Tuyển Việt Nam còn nhiều dấu hỏi ở hàng công trước Asian Cup 2027. HLV Kim Sang Sik không thể chỉ chờ các trụ cột bình phục mà cần sớm tìm phương án thay thế.

Những khoảng trống lớn

Hàng công tuyển Việt Nam đang là bài toán rất lớn đối với HLV Kim Sang Sik khi những chân sút chủ lực đều gặp vấn đề về thể trạng, chấn thương hoặc chưa tìm được phong độ cao nhất.

Bên cạnh đó, việc Đình Bắc bị treo giò 2 trận đầu vòng bảng Asian Cup 2027 cũng là một vấn đề khiến HLV Kim Sang Sik buộc phải tính toán các phương án thay thế.

Ngay từ đợt tập trung tới, HLV Kim Sang Sik phải tìm cho ra các phương án nhân sự mới cho hàng công

Về lý thuyết, Asian Cup 2027 còn gần 3 tháng nữa mới khởi tranh, những cầu thủ như Tài Lộc, Xuân Son… hoàn toàn có thể tìm được phong độ, đẳng cấp cao nhất. Đó là điều HLV Kim Sang Sik hy vọng, nhưng chắc chắn không thể lấy đó làm kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu cao nhất châu lục.

Lý do là bởi ngoài chuyện tiền sử chấn thương, tới lúc này mới chỉ có Tài Lộc trở lại, trong khi những người khác như Xuân Son, Hoàng Hên vẫn chưa, để khả năng góp mặt trong đợi hội quân khá quan trọng vào đầu tháng 11 tới vẫn bỏ ngỏ.

Chưa kể, 3 tháng tới những rủi ro ở V-League vẫn rình rập các cầu thủ thuộc biên chế tuyển Việt Nam nên HLV Kim Sang Sik càng không có lý do để chờ đợi…

Không thể chỉ chờ người trở lại

Hai trận giao hữu trong tháng 11 là cơ hội để ông Kim Sang Sik kiểm tra những phương án tấn công, cách vận hành khi thiếu những cầu thủ quan trọng đã nói ở trên, bằng các gương mặt mới.

Đây là những vấn đề tuyển Việt Nam cần được giải quyết trước Asian Cup, chứ không phải đợi đến khi gặp UAE hay Hàn Quốc mới tìm cách xoay xở. Một hàng công thiếu phương án từ nhân sự đến cách chơi rõ ràng sẽ rất khó tạo khác biệt, bất kể danh sách có bao nhiêu chân sút góp mặt.

Bởi không thể chờ đợi một cách quá mông lung với các tiền đạo của mình

HLV Kim Sang Sik cần hiểu rằng không nhất thiết phải tìm một cầu thủ có thể thay Xuân Son, Đình Bắc. Không ai bảo đảm làm được điều đó. Điều quan trọng hơn là điều chỉnh cách chơi của đội để những người còn lại phát huy sở trường, thay vì cố gắng đảm nhiệm vai trò vốn thuộc về một cầu thủ khác.

Tuyển Việt Nam vẫn có thời gian chuẩn bị, nhưng như đã nói không nên dành cho việc chờ đợi. Xuân Son có thể trở lại, Hoàng Hên có thể kịp bình phục, Tài Lộc bắt nhịp lối chơi chung… nhưng đó là những khả năng chưa thể chắc chắn. Nếu tất cả đều thuận lợi, sẽ có thêm lựa chọn, còn không, HLV Kim Sang Sik vẫn phải có phương án dự phòng để sử dụng.

Và đương nhiên, điều đó cần phải được cho thấy ngay ở đợt tập trung vào tháng 11 tới một cách cụ thể nhất với những chân sút đủ tin cậy, sẵn sàng ra sân và thậm chí cạnh tranh với nhóm tiền đạo cũ.

Đây là điều chắc chắn không đơn giản đối với ông Kim Sang Sik khi đã phụ thuộc quá nhiều vào những phương án A trong 2 năm qua… Nhưng khó đến đâu tuyển Việt Nam cũng cần phải làm, nếu muốn có sự linh hoạt tại Asian Cup 2027.