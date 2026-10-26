Sau 2 trận toàn thua, CAHN rất quyết tâm giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Shanghai Port FC (Trung Quốc), lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27.

“Chúng tôi có mặt tại đây từ 2 ngày trước để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ. Toàn đội có buổi tập rất chất lượng vào ngày hôm qua và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng.

Cúp C1 châu Á là đấu trường hoàn toàn mới mẻ, nhưng chúng tôi thực sự tận hưởng hành trình này. CLB CAHN đến đây với một mục tiêu rất rõ ràng: thi đấu thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu", HLV Polking phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Shanghai Port FC.

HLV Polking tin vào khả năng giành điểm của CAHN. Ảnh: CAHN

Trước trận đấu này, CAHN nhận thất bại khi gặp hai đại diện của Nhật Bản là Gamba Osaka và Kashima Antlers. So với hai đối thủ trước đó, Shanghai Port FC không được đánh giá cao bằng, và đây là cơ sở để thầy trò HLV Polking giành điểm trên sân khách.

Trong chuyến làm khách trên sân của Shanghai Port FC, CAHN không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Đây là tổn thất lớn với đại diện của Việt Nam, tuy nhiên nhà vô địch V-League vẫn rất tự tin.

Tiền vệ Damia Sabater Tous chia sẻ: “Như HLV Polking nói, chúng tôi rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tại giải đấu này. Dù biết đây là trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng CAHN làm rất tốt ở hai trận vừa qua. Giờ là lúc toàn đội sẵn sàng bước vào sân để nỗ lực giành kết quả tốt nhất trước Shanghai Port FC".

Trận đấu giữa Shanghai Port FC vs CAHN diễn ra lúc 17h ngày 27/10 tại sân Pudong Stadium (Thượng Hải), Trung Quốc.