Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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23/09 12:30
|U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE
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U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên
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23/09 17:30
|U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
|U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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23/09 23:00
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Azerbaijan vs Tajikistan
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Gibraltar vs Sao Tome
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ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
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23/09 21:30
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Iraq vs Oman
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24/09 01:00
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Saudi Arabia vs Kuwait
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