Kết quả bóng đá hôm nay

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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

23/09  12:30

 U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE

U23 Iran 1-4 U23 Triều Tiên

23/09  17:30

 U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc)

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

23/09  23:00

Azerbaijan vs Tajikistan

Gibraltar vs Sao Tome

ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

23/09  21:30

Iraq vs Oman

24/09  01:00

Saudi Arabia vs Kuwait