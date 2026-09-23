Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 - League A
- Lượt trận 1 & 2 (Tháng 9/2026)
|
Ngày
|
Giờ
|
Bảng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
25/09/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Italia vs Bỉ
|
25/09/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp
|
25/09/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Hà Lan vs Đức
|
25/09/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Serbia vs Hy Lạp
|
25/09/2026
|
01:45
|
Bảng A4
|
Na Uy vs Đan Mạch
|
25/09/2026
|
01:45
|
Bảng A4
|
Bồ Đào Nha vs Xứ Wales
|
27/09/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
CH Séc vs Croatia
|
27/09/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
Anh vs Tây Ban Nha
|
27/09/2026
|
23:00
|
Bảng A4
|
Đan Mạch vs Xứ Wales
|
27/09/2026
|
23:00
|
Bảng A2
|
Serbia vs Hà Lan
|
28/09/2026
|
01:45
|
Bảng A4
|
Na Uy vs Bồ Đào Nha
|
28/09/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Đức vs Hy Lạp
|
29/09/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Bỉ vs Pháp
|
29/09/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
CH Séc vs Anh
|
29/09/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
Tây Ban Nha vs Croatia
- Lượt trận 3 & 4 (Tháng 10/2026)
|
Ngày
|
Giờ
|
Bảng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
01/10/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Đức vs Serbia
|
01/10/2026
|
01:45
|
Bảng A4
|
Đan Mạch vs Bồ Đào Nha
|
02/10/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Bỉ vs Thổ Nhĩ Kỳ
|
02/10/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Pháp vs Italia
|
03/10/2026
|
23:00
|
Bảng A3
|
Croatia vs Anh
|
04/10/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
Tây Ban Nha vs CH Séc
|
04/10/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Hy Lạp vs Đức
|
04/10/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Hà Lan vs Serbia
|
04/10/2026
|
01:45
|
Bảng A4
|
Xứ Wales vs Đan Mạch
|
05/10/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Pháp vs Bỉ
|
05/10/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Italia vs Thổ Nhĩ Kỳ
|
06/10/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
Croatia vs Tây Ban Nha
|
06/10/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
Anh vs CH Séc
- Lượt trận 5 & 6 (Tháng 11/2026)
|
Ngày
|
Giờ
|
Bảng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
12/11/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Italia vs Pháp
|
12/11/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
Anh vs Croatia
|
12/11/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
CH Séc vs Tây Ban Nha
|
13/11/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ
|
13/11/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Serbia vs Đức
|
13/11/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Hà Lan vs Hy Lạp
|
14/11/2026
|
01:45
|
Bảng A4
|
Bồ Đào Nha vs Đan Mạch
|
15/11/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Bỉ vs Italia
|
15/11/2026
|
01:45
|
Bảng A1
|
Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ
|
15/11/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
Croatia vs CH Séc
|
15/11/2026
|
01:45
|
Bảng A3
|
Tây Ban Nha vs Anh
|
16/11/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Đức vs Hà Lan
|
16/11/2026
|
01:45
|
Bảng A2
|
Hy Lạp vs Serbia
|
17/11/2026
|
01:45
|
Bảng A4
|
Đan Mạch vs Na Uy