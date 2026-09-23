Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 - League A

  • Lượt trận 1 & 2 (Tháng 9/2026)

Ngày

Giờ

Bảng

Cặp đấu

Trực tiếp

25/09/2026

01:45

Bảng A1

Italia vs Bỉ

25/09/2026

01:45

Bảng A1

Thổ Nhĩ Kỳ vs Pháp

25/09/2026

01:45

Bảng A2

Hà Lan vs Đức

25/09/2026

01:45

Bảng A2

Serbia vs Hy Lạp

25/09/2026

01:45

Bảng A4

Na Uy vs Đan Mạch

25/09/2026

01:45

Bảng A4

Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

27/09/2026

01:45

Bảng A3

CH Séc vs Croatia

27/09/2026

01:45

Bảng A3

Anh vs Tây Ban Nha

27/09/2026

23:00

Bảng A4

Đan Mạch vs Xứ Wales

27/09/2026

23:00

Bảng A2

Serbia vs Hà Lan

28/09/2026

01:45

Bảng A4

Na Uy vs Bồ Đào Nha

28/09/2026

01:45

Bảng A2

Đức vs Hy Lạp

29/09/2026

01:45

Bảng A1

Bỉ vs Pháp

29/09/2026

01:45

Bảng A3

CH Séc vs Anh

29/09/2026

01:45

Bảng A3

Tây Ban Nha vs Croatia

  • Lượt trận 3 & 4 (Tháng 10/2026)

Ngày

Giờ

Bảng

Cặp đấu

Trực tiếp

01/10/2026

01:45

Bảng A2

Đức vs Serbia

01/10/2026

01:45

Bảng A4

Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

02/10/2026

01:45

Bảng A1

Bỉ vs Thổ Nhĩ Kỳ

02/10/2026

01:45

Bảng A1

Pháp  vs Italia

03/10/2026

23:00

Bảng A3

Croatia vs Anh

04/10/2026

01:45

Bảng A3

Tây Ban Nha vs CH Séc

04/10/2026

01:45

Bảng A2

Hy Lạp vs Đức

04/10/2026

01:45

Bảng A2

Hà Lan vs Serbia

04/10/2026

01:45

Bảng A4

Xứ Wales vs Đan Mạch

05/10/2026

01:45

Bảng A1

Pháp vs Bỉ

05/10/2026

01:45

Bảng A1

Italia vs Thổ Nhĩ Kỳ

06/10/2026

01:45

Bảng A3

Croatia vs  Tây Ban Nha

06/10/2026

01:45

Bảng A3

Anh vs CH Séc

  • Lượt trận 5 & 6 (Tháng 11/2026)

Ngày

Giờ

Bảng

Cặp đấu

Trực tiếp

12/11/2026

01:45

Bảng A1

Italia vs Pháp

12/11/2026

01:45

Bảng A3

Anh vs Croatia

12/11/2026

01:45

Bảng A3

CH Séc vs Tây Ban Nha

13/11/2026

01:45

Bảng A1

Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ

13/11/2026

01:45

Bảng A2

Serbia vs Đức

13/11/2026

01:45

Bảng A2

Hà Lan vs Hy Lạp

14/11/2026

01:45

Bảng A4

Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

15/11/2026

01:45

Bảng A1

Bỉ vs Italia

15/11/2026

01:45

Bảng A1

Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ

15/11/2026

01:45

Bảng A3

Croatia vs CH Séc

15/11/2026

01:45

Bảng A3

Tây Ban Nha vs Anh

16/11/2026

01:45

Bảng A2

Đức vs Hà Lan

16/11/2026

01:45

Bảng A2

Hy Lạp vs Serbia

17/11/2026

01:45

Bảng A4

Đan Mạch vs Na Uy

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