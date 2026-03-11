Ngày 11/3, Công an phường Tân Thành (TPHCM) cho biết vừa hỗ trợ anh Nguyễn Quốc Trường (26 tuổi, trú khu phố 2, phường Tân Thành) hoàn trả số tiền gần 1,3 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Anh Trường gửi thư cảm ơn Công an phường Tân Thành đã hỗ trợ hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 13h55 ngày 8/3, tài khoản ngân hàng của anh Trường bất ngờ nhận được 1,298 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Thấy số tiền quá lớn và không biết người chuyển là ai, anh Trường rất hoang mang nên đã đến Công an phường Tân Thành trình báo sự việc.

Ban chỉ huy Công an phường ngay sau đó đã chỉ đạo lực lượng tiến hành các thủ tục cần thiết tại chi nhánh ngân hàng. Đồng thời, Công an phường xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm tiền để kết nối và hướng dẫn thực hiện thủ tục chứng minh việc chuyển nhầm không có mục đích vi phạm pháp luật.

Đến ngày 10/3, Công an phường Tân Thành mời anh Trường cùng bên liên quan đến làm việc và hỗ trợ các thủ tục để anh hoàn trả số tiền cho người chuyển.

Anh Trường đã viết thư cảm ơn Công an phường Tân Thành và Thiếu tá Lê Trường Giang đã tận tình hỗ trợ, xác minh để anh hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm trên theo quy định.