Victoria's Secret được thành lập năm 1977 tại California và nổi tiếng với quy trình tuyển chọn 3 vòng khắt khe. Ở vòng đầu, hồ sơ thí sinh bao gồm các chỉ số hình thể, bộ ảnh mặt mộc và một video giới thiệu bản thân. Những ứng viên vượt qua sẽ được mời tham gia vòng casting trực tiếp, thực hiện phần catwalk trước giám đốc casting và ê-kíp sáng tạo.

Các ứng viên tiềm năng tiếp tục bước vào vòng gọi lại, trước khi ban lãnh đạo thương hiệu đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên nhiều tiêu chí, không chỉ hình thể mà còn phong thái và sức hút cá nhân. Ứng viên vượt qua các vòng tuyển chọn có cơ hội trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 và ký hợp đồng với IMG Models.

Trương Tri Trúc Diễm - Á hậu 39 tuổi chinh phục đôi cánh thiên thần

Á hậu Trương Tri Trúc Diễm là một trong hàng nghìn người gửi hồ sơ casting cho show Victoria's Secret tại Mỹ. Ngày 25/4, Trúc Diễm nhận được thư mời casting trực tiếp từ Victoria's Secret, trong buổi tuyển chọn offline tại Los Angeles diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/5. Trong video giới thiệu các ứng viên mà ban tổ chức công bố ngày 23/4, Trúc Diễm xuất hiện với phong cách tối giản, trang điểm nhẹ nhàng và sải bước cùng nhiều người mẫu quốc tế.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, là Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Cô từng tham gia Hoa hậu Trái Đất 2007, giành giải Người đẹp Thời trang và vào top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với doanh nhân John Từ, người đẹp sang Mỹ sinh sống từ năm 2021, theo đuổi công việc diễn xuất và là thành viên của Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình Mỹ (SAG-AFTRA). Thời gian qua, cô đánh dấu sự trở lại nổi bật với vai chính trong bộ phim The last mermaid cùng diễn viên Jack McEvoy, được quảng bá tại LHP Cannes 2025.

Ở tuổi 39, giữa dàn thí sinh quốc tế trẻ trung, Trúc Diễm không chỉ là một "ẩn số" mà còn là trường hợp hiếm hoi đại diện cho hình ảnh phụ nữ trưởng thành, dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi giấc mơ lớn.

Chia sẻ trước buổi casting, người đẹp bày tỏ: "Tôi muốn đặt mục tiêu cao để chinh phục ước mơ. Hành trình này tuy khó khăn nhưng tôi tự hào vì được ở đây. Victoria's Secret, tôi sắp đến để lấy đôi cánh của mình".

Trúc Diễm diễn thời trang ở Việt Nam năm 2024:

Tú Ny - Làn da nâu và vóc dáng chuẩn quốc tế

Người mẫu Tú Ny, 29 tuổi, cho biết cô nhận thư mời tham gia vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret hồi đầu tháng 5, sau á hậu Trương Tri Trúc Diễm. Cô háo hức trước cơ hội thể hiện ở vòng casting sắp tới và đang nỗ lực tập luyện thể hình, điều chỉnh chế độ ăn để đạt thể trạng tốt nhất trước buổi tuyển chọn giữa tháng 5.

Nguyễn Tú Ny sinh năm 1997 tại Sóc Trăng, cao 1,73m, số đo 80-59-90cm. Cô có gần 6 năm hoạt động trong ngành người mẫu tại Việt Nam, Singapore và hiện phát triển sự nghiệp chủ yếu tại Mỹ. Người đẹp từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và từng hợp tác với các thương hiệu như: Bottega Veneta, Cartier, Chopard và Marc Jacobs.

Trong thời gian ở Việt Nam, Tú Ny thường xuyên góp mặt trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Việt Nam và nhiều lần được bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc & Son lựa chọn trình diễn.

Tú Ny nổi bật với gương mặt sắc sảo, làn da rám nắng cùng vóc dáng cân đối. Siêu mẫu Hà Anh từng nhận xét Tú Ny có gương mặt "không cần phải sửa". Người đẹp 29 tuổi có mối quan hệ thân thiết với đàn chị Trúc Diễm. Cả 2 đều đang tăng tốc để chuẩn bị cho buổi casting tại Mỹ.

Ban tổ chức Victoria's Secret cho biết năm 2026 mở rộng hình thức tuyển chọn với các buổi casting trực tiếp tại nhiều thành phố ở Mỹ như Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

