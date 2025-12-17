NSƯT Ngọc Thu bên poster phim có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình vừa ra rạp. Ảnh Quỳnh An

Gặp NSƯT Ngọc Thu khi bà tới dự buổi ra mắt phim Thế hệ kỳ tích tại Hà Nội mà ông xã - NSND Bùi Bài Bình góp mặt. Đây là dịp hiếm hoi bà xuất hiện tại các sự kiện giải trí nhưng nhan sắc và phong thái nổi bật của mỹ nhân màn ảnh một thời không thể trộn lẫn.

NSƯT Ngọc Thu sinh năm 1956, cùng tuổi với NSND Bùi Bài Bình. Cả hai học cùng lớp tại ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Trong làng điện ảnh phía Bắc, họ là một trong những cặp vợ chồng diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất và có cuộc hôn nhân êm đềm nhất, đến nay đã được hơn 44 năm.

Những năm gần đây, NSND Bùi Bài Bình dù lớn tuổi nhưng vẫn liên tục tham gia các dự án phim lớn nhỏ trong khi NSƯT Ngọc Thu ít xuất hiện hơn phần vì ít thấy vai phù hợp, phần vì vẫn muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Bộ phim gần nhất bà tham gia là Hoa sữa về trong gió phát trên sóng giờ vàng VTV năm ngoái.

Nhan sắc tuổi 70 của NSƯT Ngọc Thu. Ảnh Quỳnh An

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Ngọc Thu nói việc bà ở nhà để cho chồng yên tâm đi đóng phim không phải là sự hy sinh bởi nếu có phim phù hợp nữ diễn viên vẫn sẽ nhận. "Hồi trẻ tôi phải hy sinh vì không có ai lo việc nhà nhưng giờ con cái đã lớn và tôi nhàn rỗi rồi mọi thứ đã ổn định nên nếu thích sẽ đi làm phim thôi", NSƯT Ngọc Thu nói.

Trong mắt bà, NSND Bùi Bài Bình là người đam mê công việc, phim lớn phim bé nào mời là ông nhận hết. NSƯT Ngọc Thu và chồng lâu nay vẫn giữ nguyên tắc ai có phim mời thì đi, không ai phải thông báo cho ai bởi họ hiểu đó là công việc và sự nghiệp của mỗi người.

Với những người yêu điện ảnh, NSƯT Ngọc Thu không phải là gương mặt xa lạ. Thậm chí bà còn nổi tiếng trước cả chồng khi đóng vai chị Út Tịch trong phim kinh điển Mẹ vắng nhà năm 1979 khi mới 23 tuổi. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình và sinh con, NSƯT Ngọc Thu chọn cách lui về để chăm lo cho gia đình và nhiều năm không tham gia đóng phim, để chồng có thời gian tập trung cho sự nghiệp. Bà hiểu nếu 2 vợ chồng cùng đi làm phim sẽ không có ai chăm lo cho các con và vun vén cho tổ ấm.

Bà có thấy tiếc khi đến giờ vẫn chưa là NSND dù đã nổi tiếng nhiều năm trước? NSƯT Ngọc Thu đáp: "Tôi không thấy tiếc gì! Tôi được làm việc, được đóng phim là vui lắm rồi. NSND, NSƯT - danh hiệu nào cũng không quan trọng miễn là mình vẫn làm việc, có những vai hay, phim hay là được. Nhưng tiếc là những vai nữ chính giờ thường giao cho người trẻ chứ hiếm khi giao cho thế hệ diễn viên già như tôi".

NSƯT Ngọc Thu chia sẻ bà có 2 con trai, con lớn ngoài 40 tuổi đã kết hôn và sắp sinh cháu. Bà nói sắp có cháu bế khiến mình bận rộn hơn nhưng nếu biết cách thu xếp, NSƯT Ngọc Thu vẫn sẽ quay lại màn ảnh khi có vai phù hợp.

Vợ chồng NSND Bùi Bài Bình và NSƯT Ngọc Thu trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội. Ảnh: Tư liệu.

NSƯT Ngọc Thu kể có thời điểm khá khó khăn để sắp xếp thời gian khi cả hai vợ chồng cùng đi đóng phim. Hồi trẻ, bà thường phải mang cả con đến phim trường để tiện chăm sóc còn hiện tại, khi đỡ vướng bận hơn cả hai vợ chồng có nhiều thời gian cho phim ảnh hơn. Bởi với NSƯT Ngọc Thu, ngay cả khi đã "lên chức", bà chỉ phụ giúp con cái phần nào chăm sóc cháu chứ đó không còn là việc chính của mình.

NSND Bùi Bài Bình chia sẻ với VietNamNet, ông và NSƯT Ngọc Thu yêu nhau khoảng năm 1975 - 1976 khi cả 2 học lớp diễn viên khóa 2 của ĐH Sân khấu Điện ảnh. Dù trong lớp có nhiều mỹ nhân như Minh Châu, Phương Thanh, Thanh Quý nhưng chỉ có Ngọc Thu lọt vào mắt xanh của Bùi Bài Bình.

"Chúng tôi sinh năm 1956, học cùng khóa diễn viên và gặp nhau ở trường điện ảnh. Nhóm bạn gồm toàn người Hà Nội cứ đến chiều thứ 7 là rủ nhau đi tàu điện gần Bưởi về. Nhà tôi ở ngã tư Tô Hiến Thành còn Thu ở chợ Giời. Chiều Chủ nhật, chúng tôi lại cùng đi tàu lên trường. Duyên số chứ tôi cũng không có ý định lấy đồng nghiệp.

Cô ấy không phải xinh nhất lớp, không bằng Phương Thanh hay Thanh Quý nhưng lại là chị cả của 5 người em. Tôi cảm mến vì Thu là người tần tảo, chăm chỉ. Cô nào nhà gốc gác ở Hàng Ngang, Hàng Đào sang chảnh mình không tơ tưởng được và họ cũng chẳng yêu mình. Năm 1981, chúng tôi quyết định xây dựng gia đình", NSND Bùi Bài Bình chia sẻ với VietNamNet.

Đã nửa thế kỷ từ lúc yêu nhau và nay đã có hơn 44 năm làm vợ chồng, NSND Bùi Bài Bình và NSƯT Ngọc Thu vẫn duy trì cuộc hôn nhân êm ấm bên 2 người con trai. Nam nghệ sĩ cho rằng bí quyết duy trì cuộc hôn nhân "một là phải hợp nhau, hai là phải biết nhường nhịn, làm gì cũng phải nghĩ mình còn có một gia đình".

Diễn viên Ngọc Thu chia sẻ về trích đoạn trong "Mẹ vắng nhà" (Nguồn: Cine 7)