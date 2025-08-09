Nhiệm vụ được giao cho bác sĩ Thường theo quyết định của Sở Y tế Hà Nội, bắt đầu từ ngày 8/8.

Ông Thường sinh năm 1973, trình độ Tiến sĩ Y học. Ông có kinh nghiệm nhiều năm điều hành tại các bệnh viện lớn, từng giữ chức Trưởng khoa rồi Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trước khi làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ năm 2018. Đây là 3 bệnh viện đa khoa hạng I của thành phố Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thường (trái) nhận nhiệm vụ tân Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn từ ngày 8/8. Ảnh: BVCC

Thời gian làm ông Thường làm Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quy mô gần 1.000 giường bệnh, tiếp nhận khoảng 2.000 bệnh nhân khám mỗi ngày) được đánh giá là có bước phát triển vượt bậc trong khám chữa bệnh, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, đi đầu trong ứng dụng công nghệ để giải quyết quá tải, "ùn tắc" trong chờ khám bệnh, giải quyết thủ tục BHYT, cấp bán thuốc... Đây cũng là bệnh viện thứ 2 của Hà Nội thực hiện ghép tạng thành công (sau Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn).

Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong những bệnh viện nòng cốt của Thủ đô, cấp cơ bản, quy mô hơn 1.200 giường bệnh. Đây là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc ứng dụng sóng cao tần (RF, PRF, Cooler RF) trong chống đau bệnh lý cơ xương khớp. Kỹ thuật này đã đạt giải nhất trong hội thi kĩ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30.

Kỹ thuật này cũng đã được chuyển giao cho nhiều bệnh viện trên toàn quốc như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bưu điện, Đại học Quốc gia, Bình Định, Đà Nẵng hay Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM...

Phát huy lợi thế và tiềm năng, tân Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Nguyễn Văn Thường cho biết sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo, nhân viên của bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm xây dựng đơn vị trở thành bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, thân thiện.

Sau khi bổ nhiệm ông Thường giữ chức Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, Sở Y tế Hà Nội cũng giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý điều hành Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Trí, Phó giám đốc bệnh viện, cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc.