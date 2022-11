Nhận sửa ô tô rồi để mất

1- Giám đốc Công ty TNHH Quang Tiến, Đắk Lắk tiếp tục gửi đề nghị đến lãnh đạo Bộ GTVT về việc thanh toán tiền làm cầu treo dân sinh ở vùng sâu vùng xa mà công ty ông và 79 nhà thầu tham gia với tổng số tiền là 75 tỷ chưa có kinh phí bố trí. Ông cho rằng nợ này đã kéo dài 7 năm đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ GTVT với lương tâm và trách nhiệm hãy quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để xử lý những tồn đọng kéo dài.

2- Bà Nguyễn Thị Chu (Đại diện gần 30 hộ dân), thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định gửi đơn tố cáo lãnh đạo huyện Phù Mỹ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với nhau thu hồi đất trái pháp luật của bà và gần 30 hộ. Các ông đã trực tiếp dùng lực lượng 600 người kèm máy ủi xuống san phẳng nhà dân, thu toàn bộ tài sản của dân. Dân đã không nhận được bất cứ văn bản thu hồi đất nào của tỉnh và huyện... Tuy nhiên theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định thì đây lại là đất lấn chiếm của các hộ dân và huyện thu hồi. Tỉnh cũng đã đối thoại với dân.

3- Công ty luật TNHH Hà Trọng Đại và cộng sự, tầng 8 tòa Sannam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội gửi yêu cầu về những thông tin về ca sỹ Ngọc Sơn liên quan đến vụ đất đai ở Hàm Thuận không chính xác. Thông tin này đã được UBND Hàm Thuận, Bình Thuận đính chính. Công ty luật đại diện của ca sỹ Ngọc Sơn yêu cầu các báo gỡ bài và đính chính.

4- Bà Trần Thị Thi, số nhà 33, ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, khối 1, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An, tiếp tục gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đề nghị hủy bỏ 6 văn bản của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An; tiếp tục đề nghị hủy bỏ văn bản của VKDND cấp cao tại Hà Nội. Bà đã cung cấp thêm thông tin về liệt sỹ Trần Công Hạnh đồng thời cả những văn bản của các cơ quan chức năng Trung ương chỉ đạo giải quyết vụ án.

5- Bà Quách Thị Do, thôn Minh Lâm, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, gửi đơn tố cáo về việc bà vay nợ, do không trả được nên lãi chỉ trong 2 năm số tiền đã lên tới 540 triệu. Bà vào Nam làm ăn và bị công an bắt giữ di lý về. Do không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên Công an huyện đã tạm đình chỉ điều tra. Người cho vay tiếp tục làm đơn ra tòa và Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc xét sơ thẩm, Tòa án ND tỉnh Thanh Hóa xét phúc thẩm. Bản án có hiệu lực, Chi Cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc kê biên tài sản bán nhà của bà trả nợ. Bà kiện việc công an bắt giữ bà và tạm giam bà 3 tháng không đúng.

6- Một số phụ huynh trường THPT Võ Thị Sáu TP HCM gửi đơn phản ánh về tình trạng thu quỹ và sử dụng quỹ tài trợ của lãnh đạo nhà trường không đúng. Phụ huynh đã liệt kê ra một loạt những vụ việc và những đầu tư không hiệu quả, không khách quan.

7- Bà Trần Hoàng Mỹ Linh nhà N2E phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội gửi đơn phản ánh về Gara ô tô trái phép tại đường Nguyễn Chánh phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội đã vô trách nhiệm khi bà sửa xe tại đây. Cụ thể bà đã đưa xe Huyndai BKS 30E 42 776 vào sửa vì chưa xong bà đã đưa chìa khóa cho chủ Gara, đến hôm sau thì được thông báo xe bị mất. Tuy nhiên chủ gara đã vô trách nhiệm chối không nhận xe và không đền bù thiệt hại.

8- Ông Nguyễn Sơn Hiếu, Ban đại diện doanh nghiệp kinh doanh Karaoke TP HCM gửi đơn đề nghị thực hiện đúng quy chuẩn về PCCC của Cục Cảnh sát PCCC. Ông cho rằng Công an TP HCM nên thực hiện đúng công văn và Thông tư của Bộ CA, không bắt buộc các phòng hát nhỏ hơn 50 m2 phải dùng vật liệu không cháy, khó cháy, nhằm thượng tôn pháp luật và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Karaoke làm ăn chân chính...

9- Công ty cổ phần Cao su Khe Sanh gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Cụ thể, Công ty đã đấu giá giá mua lại tài sản của Công ty TNHH MTV Vinacape Quảng Trị. Tuy nhiên, do các đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin chưa chuẩn xác nên đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được 253 ha cafe, điều này dẫn đến công ty bên bờ phá sản.

10- Ông Trần Xuân Chi cùng ông Lê Thanh Tùng (tổ 18 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gửi đơn tố cáo đến một hộ liền nhà đã có hành vi đến phá hoại tài sản và chiếm đất của gia đình ông với tổng thiệt hại lên đến 30 triệu đồng. Ông cho rằng đất của gia đình ông được địa phương cấp từ những năm 1986 và gia đình đã ở đây liên tục có đóng thuế đầy đủ.

