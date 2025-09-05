Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra hôm 18/8. Một phụ nữ mặc đồng phục của một quán lẩu, đứng cạnh thùng rác trên vỉa hè để múc dầu thừa vào xô nhựa.

Ảnh: SCMP

Khi được người chứng kiến hỏi lý do, bà tỏ ra lúng túng, chỉ nói rằng mình là "nhân viên mới".

Đoạn video sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã gây tranh cãi dữ dội, đồng thời làm dấy lên lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước áp lực dư luận, chủ quán lẩu lên tiếng phủ nhận việc tái sử dụng dầu thừa lấy từ thùng rác để chế biến món ăn cho thực khách.

"Bà Zhang, người phụ nữ trong video là nhân viên mới, đến làm việc được vài ngày.

Số dầu bà Zhang lấy từ thùng rác không dùng lại cho quán mà được bán cho công ty vệ sinh chuyên tái chế dầu thải", chủ quán giải thích trên Red Star News.

Quán cũng công bố "tâm thư" của nhân viên, khẳng định đây là hành động tự phát cá nhân, không liên quan gì tới quán.

Đại diện Phòng Giám sát thị trường quận Cửu Long sau đó xác nhận nhà hàng có quy định bán dầu thải cho một công ty vệ sinh được cấp phép.

"Sau khi vào làm và thấy quy trình của quán, bà Zhang cũng bắt đầu thu gom dầu thải để bán cho công ty vệ sinh kiếm thêm", người đại diện nhấn mạnh.

Người đại diện nói thêm rằng, không tìm thấy bằng chứng cho thấy quán tái sử dụng dầu thu thập được từ thùng rác để chế biến thức ăn cho khách.

Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa xoa dịu được dư luận.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh cho rằng việc các nhà hàng lẩu trộn dầu cũ, mới là "chuyện thường", giúp món ăn thêm đậm đà.

“Lý do khiến nước dùng lẩu đóng gói không ngon như ở nhà hàng là do dầu tái chế”, một người dùng mạng ở Tứ Xuyên cho biết.

Theo phương pháp truyền thống, “dầu tái chế” – gọi là "dầu nước bọt" – được làm bằng cách đun nóng, lọc phần nước dùng còn lại, rồi nấu ở nhiệt độ trên 115 độ C.

Có không ít ý kiến bày tỏ quan ngại về vấn đề an toàn thực phẩm và nguy cơ lây nhiễm khi sử dụng thực phẩm đã sử dụng.

Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc cấm việc tái sử dụng các thành phần thực phẩm còn thừa.

Trong khi đó, Luật Hình sự Trung Quốc nêu rõ những đối tượng đưa các thành phần gây hại vào thực phẩm sẽ bị phạt tiền và phạt tù tới 5 năm.