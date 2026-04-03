Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (32 tuổi, trú ấp Phước Thọ, xã Long Hải, TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu từng là nhân viên một ngân hàng và có quen biết với chị Đ.T.L. Trong quá trình giao dịch, khi chị L. nhờ hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay, Hiếu đã lợi dụng sự tin tưởng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, sau khi khoản vay được giải ngân và chuyển vào tài khoản của khách, Hiếu sử dụng thông tin đăng nhập ngân hàng (mật khẩu, mã OTP) do khách cung cấp để tự ý chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.

Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội, khai đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để trả nợ cá nhân.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.