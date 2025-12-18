Ngày 18/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, trú xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam Phan Tấn Hoàng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2025, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân về việc bị Phan Tấn Hoàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Hoàng từng là nhân viên Ngân hàng A.G, chi nhánh huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng). Bị can được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh, thẩm định tín dụng và quản lý nợ, nên có mối quan hệ với nhiều khách hàng.

Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Hoàng nhiều lần vay tiền của các cá nhân với mục đích đáo hạn ngân hàng. Thời gian đầu, Hoàng thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi, nhưng sau đó mất khả năng chi trả do chi tiêu không kiểm soát, dẫn đến vỡ nợ.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng, Hoàng đã huy động vốn và lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của nhiều người.

Tại cơ quan điều tra, Phan Tấn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ đơn vị để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.