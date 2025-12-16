Theo thông tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), vào lúc 13h02 ngày 14/12/2025, trên hành trình tuyến xe buýt số 38 (biển kiểm soát 29B-150.13), khi xe lưu thông qua khu vực đường Kim Mã (vành đai 1), lái xe Ngô Đình Mão và nhân viên phục vụ Ngô Văn Tám phát hiện một hành khách nam khoảng 70 tuổi bị ngất trên xe.

Nhân viên phục vụ và lái xe buýt Transerco kịp thời hỗ trợ đưa hành khách bị ngất trên tuyến 38 vào Bệnh viện Giao thông Vận tải cấp cứu.

Ngay sau đó, lái xe và nhân viên phục vụ đã báo cáo bộ phận điều hành tuyến, xin phép cho xe di chuyển thẳng vào Bệnh viện Giao thông Vận tải để cấp cứu. Hành khách sau đó được bàn giao kịp thời cho đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện chăm sóc. Đồng thời, nhân viên xe buýt cũng chủ động liên hệ với người nhà nạn nhân để phối hợp xử lý.

Trước đó, vào khoảng 6h57 ngày 21/11/2025, trên tuyến xe buýt 101A (biển kiểm soát 29B-207.46), chiều từ Vân Đình đi Giáp Bát, khi xe đến khu vực UBND xã Phú Xuyên, nhân viên phục vụ Nguyễn Xuân Tùng cùng lái xe Cao Xuân Đức cũng đã kịp thời hỗ trợ đưa một học sinh bị ngất trên xe vào Bệnh viện Phú Xuyên cấp cứu.

Theo Transerco, những hành động nhanh chóng, trách nhiệm và đầy tinh thần nhân văn này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn, sức khỏe cho hành khách mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về đội ngũ cán bộ, nhân viên vận tải hành khách công cộng Thủ đô - luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Thống kê cho thấy, riêng trong tháng 11/2025, mạng lưới xe buýt và các bến xe của Transerco đã ghi nhận 38 hành động đẹp, câu chuyện nhân văn từ đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, điều hành và nhân viên bến. Những việc làm ý nghĩa này đang góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Hà Nội văn minh, an toàn và giàu tính nhân văn.

(Nguồn: Transerco)