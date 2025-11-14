Vừa qua, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải TPHCM) chính thức thông tin về việc triển khai phương thức nhận vé xe buýt miễn phí mới cho người cao tuổi.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 11/11, hành khách là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) có thể nhận vé đi xe buýt miễn phí tự động bằng căn cước công dân (CCCD), căn cước (CC) hoặc ứng dụng VNeID.

Hoạt động này được áp dụng trên các tuyến xe buýt trợ giá có gắn thiết bị thanh toán T10 gồm: tuyến 22, 32, 74, 81; tuyến 01, 04, 43, 65, 152; tuyến 59, 69, 72; tuyến 06, 10, 27, 38, 45, 50, 52, 58, 64, 91, 93, 139, 148; tuyến 122, 19 và tuyến 20, 110, 140.

Từ ngày 11/11, người cao tuổi tại TPHCM có thể nhận vé đi xe buýt miễn phí tự động bằng cách quét căn cước công dân, căn cước hoặc ứng dụng VNeID. Ảnh: Hà Nguyễn

Các lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt được yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ thao tác lấy vé miễn phí, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của CCCD/CC/VNeID nếu cần thiết.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, đây là giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TPHCM và đảm bảo xác định đúng đối tượng được hỗ trợ miễn giá vé xe buýt, thuận tiện và thúc đẩy chuyển đổi số.

Hành khách đi xe có thể lấy vé theo các hình thức dưới đây:

Lấy vé tự động:

a) Lấy vé bằng thẻ CCCD vật lý:

Bước 1: Chuẩn bị thẻ Căn cước hoặc CCCD (loại mới có mã QR).

Bước 2: Đưa mã QR trên thẻ Căn cước/CCCD vào thiết bị gắn trên xe.

Bước 3: Thiết bị phát âm thanh thông báo “Vé miễn - Người cao tuổi”, đồng thời in vé giấy.

Bước 4: Hành khách nhận vé giấy để bắt đầu chuyến đi.

Lưu ý: Không áp dụng với Chứng minh nhân dân mẫu cũ không có QR Code.

b) Lấy vé bằng mã QR trong ứng dụng VNeID:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, chọn “Mã QR Thẻ CCCD".

Bước 2: Đưa mã QR vào thiết bị trên xe buýt.

Bước 3: Thiết bị phát âm thanh thông báo “Vé miễn - Người cao tuổi”, đồng thời in vé giấy.

Bước 4: Hành khách nhận vé giấy để bắt đầu chuyến đi.

Hỗ trợ thủ công:

- Thao tác:

Bước 1: Nhân viên phục vụ xe buýt trực tiếp kiểm tra thẻ căn cước/CCCD/ứng dụng VNeID bằng mắt thường.

Bước 2: Nhấn nút cấp vé miễn trên thiết bị cho hành khách.