Không "xuất thân trâm anh thế phiệt" như tin đồn

- Hành trình của anh đến với nhạc cổ điển thế nào?

Từ đầu, tôi vốn không có khái niệm gì về nhạc cổ điển. Tôi học piano hay du học đều theo mong muốn của mẹ.

Lúc lên đường sang Nga, tôi hơi hoang mang, không biết mình sẽ làm được gì nhưng vẫn đi. Một phần, tôi đang trong thời kỳ nổi loạn, chủ yếu muốn rời nhà, tới đâu thì tới.

Tôi tự nhủ lỡ theo nhạc cổ điển cố cho xong, hoàn toàn không phải kiểu quyết tâm lên đường du học để trở thành ai đó.

Phải đến lúc học tại Nhạc viện Quốc gia Thành phố Magnhitogorsk, tôi mới thực sự hiểu và từ đó yêu nhạc cổ điển. Cuộc đời tôi cũng hoàn toàn thay đổi.

Quãng đời sinh viên rất vất vả nhưng luôn khiến tôi nhớ về nó theo hướng "thật tuyệt vời, hạnh phúc khi được học". Rất biết ơn nước Nga, các giáo sư và những người bạn siêu giỏi của tôi.

- Nghe có vẻ không giống dân mạng đồn anh có xuất thân quyền quý, trâm anh thế phiệt lắm?

Hoàn toàn không có thật! (cười)

Bố tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở gần Hà Nội. Như bao thanh niên trong thời đại đó, bố tôi bỏ dở việc học đại học để đi lính, sau khi xuất ngũ tiếp tục đi học và trở thành kỹ sư xây dựng.

Mẹ tôi có điều kiện hơn một chút, học tập tại Hà Nội và đi làm giáo viên dạy tiếng Nga, sau này theo nghề báo.

Nhạc trưởng Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc trong live concert "Sketch a Rose" của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ảnh: FBNV

Năm 1976, bà vào TPHCM làm việc cho đài truyền hình vô tình gặp lại bố tôi. Một gia đình rất cơ bản, bình thường.

Dù vậy, tôi hiểu vì sao có những tin đồn này. Có lẽ phần lớn người học nhạc cổ điển, lại tốt nghiệp tại Nhạc viện Tchaikovsky đều là con nhà nòi, trường hợp rẽ ngang như tôi khá ít.

- Nhạc trưởng Nhật Minh đời thường trông như thế nào?

Tôi thường dậy từ 6h để tập thể dục và bắt đầu làm việc vào 8h30 mỗi ngày.

Ngoài âm nhạc, tôi mê nhất chơi xe. Hồi trước, tôi mê xe cổ kiểu Vespa, Lambretta... cũng sinh hoạt đủ thứ hội nhóm nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian để theo dõi.

Hiện tại, tôi mê mô-tô. Tôi cũng quan tâm nhưng chưa đủ điều kiện để sưu tầm ô tô cổ.

Tôi thích thể thao từ bé. Ít người biết, nghề chỉ huy rất tốn sức. Bạn phải đứng suốt buổi diễn và các động tác vung đũa trông vậy thôi chứ "ngốn" phần lớn năng lượng.

Tôi từng thích đá banh nhưng vì sợ chấn thương chân nên không chơi nữa. Tôi xác định sẽ làm công việc chỉ huy dàn nhạc lâu dài nên phải giữ nền tảng sức khỏe, tinh thần đủ để làm việc đến cuối chặng đường.

Vì vậy, tôi bây giờ chủ yếu bơi, tập gym và cardio; khoảng 1 tiếng rưỡi/buổi và 3 buổi/tuần thôi. Tôi tập vừa phải để rèn luyện sức bền chứ không lấy 6 múi gì đâu.

Nhạc trưởng chơi mô-tô, mê đi phượt

- Công việc của anh hiện ra sao?

Mỗi tháng, tôi diễn cố định 2 concert tại TPHCM và Hà Nội. Nghe thì nhẹ nhàng nhưng mảng cổ điển yêu cầu chúng tôi phải nghiên cứu bài vở, tập luyện rất nghiêm; không có chuyện tập sơ sài là có thể lên biểu diễn.

Tôi cũng dạy ở Nhạc viện TPHCM khoảng 1-2 buổi/tuần, chỉ tăng cường những lúc cận thi. Công việc bàn giấy kiểu viết mail, họp trực tuyến... không nhiều nhưng cũng tiêu tốn thời gian.

- Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?

Tôi không thấy cuộc sống thay đổi nhiều hay xáo trộn sau khi kết hôn. Dĩ nhiên, cả tôi và Hằng (người mẫu Thanh Hằng - PV) đều phải điều chỉnh để phù hợp với cuộc sống gia đình.

Trước đây, tôi quen tự do, hứng lên là xách xe máy đi phượt, bây giờ muốn đi có khi phải lên kế hoạch trước cả tháng.

Hai vợ chồng đều là người của công việc nên rất hiểu nhau. Lúc tôi bận thì cô ấy cũng bận; đến mức muốn đi chơi, nghỉ dưỡng cũng phải lên kế hoạch. Thành ra, mấy lúc hai đứa có thời gian rảnh cùng nhau là thấy quý.

Nhật Minh "chữa lành" vợ sau một ngày làm việc dài

- Anh hay đi phượt ở đâu? Có định rủ vợ cùng đi không?

Tôi phượt như thiền, đó là khoảng thời gian hiếm hoi tĩnh lặng mà tôi có thể kết nối với thiên nhiên và chính mình. Tôi thích cảm giác cảnh vật hai bên đường không ngừng chuyển động còn tâm mình đứng yên lại.

Nếu phượt bằng xe cổ như Vespa, tôi thường chọn những cung đường gần TPHCM như Vũng Tàu; nếu lái mô-tô sẽ đi xa hơn. Chuyến đi phượt xa nhất ở Tây Bắc, Hà Giang trong khoảng 4-5 ngày cùng bạn bè.

Mỗi chuyến đi phượt với tôi đều là trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng đang ngày càng trở nên xa xỉ vì tôi không có nhiều thời gian rảnh.

Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể sắp xếp đưa bà xã đi phượt. Để lái mô-tô chở cô ấy đi mấy ngày liền lúc này hơi khó! Chúng tôi thường đi chơi đâu đó bằng ô tô thôi.

- Anh có khó chịu khi báo chí gọi mình là "chồng Thanh Hằng" thay vì "nhạc trưởng Nhật Minh" như trước đây?

Tôi không thấy có vấn đề gì, trái lại là động lực. Tôi hay nói đùa với bạn bè hãy giúp mình lấy lại tên. (cười)

Tôi hiểu bản chất của truyền thông đại chúng. Bà xã nổi bật hơn tôi bởi cô ấy làm việc trong mảng giải trí - có tính đại chúng cao hơn nhiều so với lĩnh vực tôi đang làm.

Ở nhà, hai vợ chồng tôi vẫn hay lấy chuyện này ra đùa. Chúng tôi đều đủ trưởng thành và hiểu biết để không thấy lấn cấn về nó.

Thanh Hằng ngày càng quan tâm nhạc cổ điển từ khi lấy chồng nhạc trưởng và ngược lại, Nhật Minh cũng xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV

Thật ra, tôi không thích vị trí trung tâm, nổi bật đâu. Trong đám đông, tôi thích đứng sau người khác còn trong công việc, tôi thấy mình tốt hơn ở vai trò hậu thuẫn, hỗ trợ người khác.

Do tính chất công việc, tôi thường thu hút ánh nhìn của người khác và như vậy đủ rồi. Đời thường, tôi muốn ở trong các không gian nhỏ với số lượng người hạn chế.

Cuộc sống của nhạc trưởng và siêu mẫu

- Có sự va chạm nào giữa tư duy của người làm nghệ thuật cổ điển và ngôi sao showbiz?

Ông nhạc trưởng lấy cô siêu mẫu, nghe thôi đã thấy như thể 2 thế giới va vào nhau đúng không? (cười) Thật ra, va chạm, mâu thuẫn thì không nhưng chúng tôi có tranh luận một số chủ đề.

Từ khi đồng hành, chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn. Tôi thay đổi mà vợ tôi cũng vậy vì cả hai đều có tư duy cởi mở.

Nhờ vợ, tôi biết nhiều hơn về truyền thông hiện đại còn Hằng nói nhờ tôi mà cô ấy hiểu thêm về chiều sâu trong giá trị của nghệ thuật.

Chúng tôi hiện có thể chia sẻ với nhau nhiều điều và là chỗ dựa tinh thần của người còn lại.

Nhật Minh trân trọng những phút rảnh rỗi bình yên hiếm hoi bên Thanh Hằng. Ảnh: FBNV

- Là con trai duy nhất trong gia đình và cháu đích tôn của dòng họ, anh chịu những áp lực nào?

Tôi không nhớ ba mẹ từng đặt ra áp lực gì với mình hoặc có thể họ từ bỏ rồi. (cười)

Ngoài ra, có những áp lực tự tôi đặt lên mình dù ba mẹ chưa từng đề cập. Chẳng hạn, có một thời gian, tôi mặc cảm thu nhập của bản thân. Bạn biết đấy, nhạc trưởng đâu kiếm được nhiều tiền.

5-7 năm trước, bạn bè đồng trang lứa tôi đã có thành tựu về kinh tế hay đạt được chức vụ nào đó trong khi mình vẫn lẹt đẹt.

Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi nhận ra sự ủng hộ vô điều kiện từ ba mẹ. Họ nói: "Người khác có thể tặng ba mẹ một ngôi nhà nhưng mỗi lần xem con biểu diễn, ba mẹ có được niềm hạnh phúc không thể mua được bằng tiền nên con cứ bình tĩnh".

Tôi thực sự xúc động khi nghe ba mẹ nói vậy. Tôi đi diễn quanh năm, thấy có gì đặc biệt đâu nhưng điều đó lại làm ông bà hãnh diện.

Hiện tại, tôi vẫn thỉnh thoảng tặng tiền cho ba mẹ, thấy ông bà cũng vui lắm. (cười)

- Sẽ có sự kết hợp trong công việc giữa nhạc trưởng Nhật Minh và siêu mẫu Thanh Hằng chứ?

Tôi chưa tưởng tượng ra nhưng nếu sự kết hợp đó hay ho, đẹp đẽ thì tại sao không?

