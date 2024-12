Tối 18/12, sự kiện gala Ngôi Sao của năm 2024 do chuyên trang Ngôi Sao - Báo VnExpress tổ chức tại TPHCM, quy tụ hơn 200 nghệ sĩ.

Giải thưởng gồm 5 hạng mục: Mỹ nam của năm, Anh trai tài năng, Mỹ nhân của năm, Hot mom/dad & kid và Hiện tượng giải trí.

Căn cứ bình chọn của khán giả, ca sĩ Hùng Huỳnh vượt qua các đồng nghiệp Hải Đăng Doo, Dương Domic, Kay Trần, Mono và Anh Tú Atus, giành chiến thắng hạng mục Mỹ nam của năm.

Ca sĩ Hùng Huỳnh nhận giải giữa ồn ào.

Phát biểu nhận giải, "Anh trai" sinh năm 1999 nghẹn ngào: "Tôi rất vinh dự, đây là giải đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Giải thưởng cũng là lời nhắc nhở sâu sắc để tôi ngày càng cố gắng trên con đường chinh phục ước mơ".

Sau đó, Hùng Huỳnh cùng Quân AP, Đức Phúc và Erik biểu diễn tiết mục Sau đêm nay.

Sự xuất hiện của Hùng Huỳnh gây chú ý khi anh đang là tâm điểm dư luận. Hai ngày nay, ca sĩ vướng lùm xùm bị tố sao chép phong cách và ý tưởng MV của ca sĩ Jungkook, BTS.

Hùng Huỳnh lên nhận giải thưởng

Cụ thể, MV đầu tay Chẳng thể nhắm mắt của Hùng Huỳnh bị cho rằng có nhiều điểm tương đồng với MV Standing next to you của Jungkook.

Fan nhóm nhạc BTS cùng nhiều khán giả chỉ trích ca sĩ Hùng Huỳnh. Trên mạng xã hội X (tên cũ Twitter), cụm từ "Stop copying BTS" (ngừng sao chép BTS - PV) dẫn đầu với gần 50.000 bài viết.

Quân AP, Đức Phúc, Erik và Hùng Huỳnh biểu diễn tiết mục "Sau đêm nay"

Trước làn sóng phản đối, Hùng Huỳnh xin lỗi trên trang cá nhân vì "vô tình để những thông tin này làm ảnh hưởng mọi người".

Anh xin nhận tất cả góp ý làm bài học cải thiện bản thân, ngoài ra ẩn MV đầu tay trên YouTube.

Tại sự kiện gala Ngôi Sao của năm 2024, Hùng Huỳnh tỏ ra rụt rè, sau đó dần lấy lại tự tin khi được gần 100 người hâm mộ cổ vũ nồng nhiệt.

Các "Anh trai" đại diện nhận cúp "Hiện tượng giải trí".

Kết quả các hạng mục còn lại gồm: Anh trai tài năng - Quang Hùng MasterD, Mỹ nhân của năm - hoa hậu Thanh Thủy, Hot mom/dad & kid - diễn viên Phương Oanh và hai bé Jimmy - Jenny; và Hiện tượng giải trí - chương trình Anh trai say hi.

Xen kẽ các màn trao giải là tiết mục Hành trình lấp lánh - Trang Pháp, Hà Lê, Finding you - Chi Pu và Cây đèn thần - Hà Hồ.

Sự kiện cũng đánh dấu chặng đường hai thập kỷ chuyên trang Ngôi Sao - Báo VnExpress. Mừng cột mốc này, 4 NTK Đỗ Mạnh Cường, Chung Thanh Phong, Võ Công Khanh và Phan Đăng Hoàng đã thực hiện các thiết kế tặng riêng, được lần lượt các người đẹp Thanh Hằng, Minh Tú, H'Hen Niê và Chi Pu trình diễn.