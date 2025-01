Ngày 16/1, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng (Hội Y học giới tính Việt Nam) cho biết, anh vừa tiếp nhận một ca bệnh bị sùi mào gà ở mũi.

Nam bệnh nhân từng quan hệ ngoài luồng nhiều lần và có sử dụng biện pháp phòng tránh. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn nhiễm sùi mào gà ở vùng kín và thường xuyên dùng tay sờ vào vị trí u sùi.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã được bác sĩ xử lý triệt để u nhú tại vùng sinh dục nhưng người bệnh có thói quen ngoáy mũi, vô tình làm lây lan virus. Bác sĩ Hưng cho biết, bệnh nhân tới gặp bác sĩ lần 2 với nhiều ổ sùi nhỏ trong hai lỗ mũi. Bác sĩ xác định nguyên nhân do thói quen ngoáy mũi.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng sùi mào gà do virus HPV (Human Papillomavirus - hay còn gọi là virus gây u nhú ở người) gây ra. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Biểu hiện của bệnh là các tổn thương dạng u nhú, màu hồng hoặc nâu nhạt, nổi trên bề mặt da, có tăng sinh mạch máu ở trung tâm hoặc tập trung thành đám lớn. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh nên đến cơ sở khám chữa bệnh uy tín để được thăm khám và điều trị một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Nhiều người cho rằng việc sử dụng bao cao su có thể phòng lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ Hưng cho biết quan hệ tình dục sử dụng biện pháp phòng tránh này không bao bọc được toàn bộ cơ quan sinh dục nên có nguy cơ lây nhiễm.

Khi điều trị sùi mào gà, bác sĩ yêu cầu người bệnh tránh quan hệ tình dục dể hạn chế lây nhiễm chéo. Người bệnh bỏ thói quen sờ tay lên vùng tổn thương vì có thể đưa virus lây nhiễm ra các vị trí khác của cơ thể.

