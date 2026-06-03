Công ty sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật và điều hành sản xuất nhằm bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Là đơn vị được huy động vận hành theo hợp đồng dịch vụ phụ trợ, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác sản xuất điện, đồng thời triển khai kịp thời các giải pháp nâng cao độ tin cậy và hệ số sẵn sàng của các tổ máy.

Công tác kiểm tra, giám sát vận hành được tăng cường với tần suất cao; các thông số kỹ thuật được theo dõi liên tục 24/7 nhằm kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các khiếm khuyết thiết bị, ngăn ngừa nguy cơ sự cố, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Bên cạnh công tác vận hành, Công ty đặc biệt chú trọng thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Trước tình hình nguồn khí cung cấp cho phát điện còn nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt công tác mua sắm, tiếp nhận nhiên liệu dầu DO; chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp để bảo đảm nguồn nhiên liệu dự phòng luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất. Đồng thời, lực lượng vận hành và kỹ thuật được tăng cường ứng trực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện trong mọi tình huống.

Song song, Công ty tiếp tục theo dõi sát diễn biến phụ tải của hệ thống điện quốc gia để chủ động xây dựng các phương án điều hành sản xuất linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại nơi làm việc và trong sinh hoạt gia đình cũng được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa ý thức tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa nâng cao độ tin cậy các tổ máy

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đang nỗ lực bảo đảm sản xuất điện an toàn, hiệu quả, góp phần cùng ngành Điện đáp ứng nhu cầu phụ tải trong mùa khô và các đợt cao điểm nắng nóng, đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Trần Ngọ