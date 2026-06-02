Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi có thể đạt 40 độ. Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng này có thể không mạnh bằng đợt xảy ra từ ngày 23 -28/5 vừa qua, song thời gian kéo dài hơn, có thể lên tới gần 10 ngày.

Nhận định mới nhất cho thấy, nhiệt độ trung bình trong tháng 6/2026 trên phạm vi cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ. Với nền nhiệt duy trì ở mức cao, trong khi tháng 6 là thời điểm bước vào chính vụ mùa hè, nắng nóng diện rộng được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt trong thời gian tới.

El Nino có khả năng xuất hiện với xác suất trên 90%

Theo dự báo viên Hoàng Thị Mai, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một trong những biểu hiện khí hậu đáng quan tâm nhất hiện nay là diễn biến của hiện tượng ENSO. Theo số liệu quan sát mới nhất, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang tiếp tục tăng lên. Dị thường nhiệt độ trong tuần cuối tháng 5 ghi nhận ở mức dương 0,5 độ C.

Thời tiết cực đoan có thể gia tăng trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Các trung tâm khí hậu trong nước và quốc tế đều nhận định khả năng rất cao ENSO sẽ chuyển sang pha El Nino trong giai đoạn từ tháng 6-8/2026, với xác suất trên 90%. Hiện tượng này có thể duy trì đến hết năm 2026, thậm chí kéo dài sang đầu năm 2027.

Đáng chú ý, các kết quả dự báo cập nhật gần đây cho thấy xu hướng xuất hiện El Nino mạnh đến rất mạnh đang gia tăng so với những nhận định trước đó.

“Xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh, tương đương sự kiện El Nino từng xảy ra trong giai đoạn 2015-2016, hiện đã tăng lên khoảng 37% trong thời kỳ từ tháng 11/2026-1/2027”, dự báo viên Hoàng Thị Mai cho biết.

Nguy cơ thời tiết cực đoan gia tăng

Theo các chuyên gia khí tượng, khi El Nino chiếm ưu thế, quy luật thời tiết có thể bị đảo lộn đáng kể. Nắng nóng và hạn hán thường gia tăng cả về cường độ lẫn phạm vi ảnh hưởng, trong khi bão và mưa lớn có thể xuất hiện lệch pha, khó dự báo hơn và tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan.

El Nino là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển ấm lên theo chu kỳ tại khu vực giữa và phía đông Thái Bình Dương. Hiện tượng này tác động và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra những biến đổi đáng kể về nhiệt độ, mưa và gió; thường xảy ra theo chu kỳ 2-7 năm và kéo dài khoảng 9-12 tháng.

Cụ thể, dưới tác động của El Nino, nền nhiệt trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ. Mùa hè năm nay vì vậy có thể nóng hơn bình thường, với số ngày nắng nóng gia tăng và cường độ cũng cao hơn so với năm 2025 và trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ cao nhất tuyệt đối cũng được đánh giá tăng lên trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, trong điều kiện El Nino, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều, song vẫn tiềm ẩn những diễn biến bất thường cả về cường độ lẫn quỹ đạo di chuyển.

Đồng thời, El Nino cũng thường gây thiếu hụt lượng mưa trên diện rộng, phổ biến từ 25-50%, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027. Thực tế, những đợt hạn mặn lịch sử từng xảy ra tại Nam Bộ trong các giai đoạn 2015-2016 và 2019-2020 được xem là minh chứng rõ nét cho tác động của hiện tượng khí hậu này.

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết và thiên tai trong năm 2026, các chuyên gia cho rằng việc nâng cao năng lực dự báo sớm, tăng cường cảnh báo kịp thời và xây dựng các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.