Ngày 29/8/2025, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” cho toàn thể người lao động. Đây là hoạt động thể hiện mong muốn tiếp tục quan tâm, chăm sóc tốt hơn đời sống của cán bộ, công nhân viên; đồng thời bày tỏ sự tri ân, cảm ơn đến tập thể người lao động đã luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty.

Ông Võ Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Bà Rịa khích lệ tinh thần người lao động

Dù được tổ chức với quy mô gọn nhẹ, chương trình vẫn mang đến cho người lao động sự ấm áp, thân tình và niềm vui. Qua đó, người lao động hiểu rõ hơn tình cảm, trách nhiệm và quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đời sống của mình.

Bữa cơm Công đoàn là nhịp cầu gắn kết, mang đến niềm vui cho người lao động

Ông Võ Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: “Bữa cơm Công đoàn không chỉ góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, bổ sung dinh dưỡng, mà còn tạo động lực, khích lệ tinh thần để anh chị em phấn khởi, hăng hái hơn trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành nhịp cầu gắn kết, mang đến cho người lao động cảm giác được quan tâm, trân trọng và là động lực để mỗi người thêm vững tin, đồng hành cùng sự phát triển của công ty”.

Vĩnh Phú