Ngày 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc cấm biển nhằm ứng phó với bão số 10 Bualoi năm 2025.

Theo nội dung văn bản, căn cứ các bản tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh quyết định cấm biển từ 6h ngày 27/9 cho đến khi bão không còn ảnh hưởng.

Các địa phương, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo ghi nhận của VietNamNet, từ 16h cùng ngày (27/9), dọc bãi biển Sầm Sơn có hàng trăm du khách dạo chơi, tắm biển. Sóng lớn, nước dâng cao, lực lượng cứu hộ liên tục nhắc nhở, kêu gọi người dân và du khách vào bờ, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ.

Một số hình ảnh du khách tắm biển Sầm Sơn bất chấp diễn biến phức tạp của bão số 10.

Hàng trăm du khách thản nhiên dạo, tắm biển Sầm Sơn. Ảnh: Lê Dương

Du khách ra bãi biển dạo chơi. Ảnh: Lê Dương

Ảnh: Lê Dương

Nước biển dâng cao, sóng to nhiều bạn nhỏ vẫn thản nhiên nô đùa tắm mát. Ảnh: Lê Dương

Nhiều du khách lội nước dạo biển. Ảnh: Lê Dương

Lực lượng chức năng liên tục phải kêu gọi người dân, du khách lên bờ. Ảnh: Lê Dương

Du khách tranh thủ check-in bên bãi biển. Ảnh: Lê Dương