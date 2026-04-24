Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Nguyễn Khắc Toản - Phó Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng do có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố do có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND Thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2025.

Minh Phong